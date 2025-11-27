إطلاق غامض يهز عالم الذكاء الاصطناعي.. FLUX.2 يقتحم الساحة ويقلب قواعد اللعبة فجأة

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الألمانية Black Forest Labs عن FLUX.2، وهو نظام جديد لتوليد الصور وتحريرها يضم أربعة نماذج متكاملة صممت لدعم سير عمل احترافي بمستوى جودة الإنتاج.

ويقدم FLUX.2 تحسينات كبيرة تشمل دعم الإسناد المرجعي المتعدد، ومخرجات عالية الدقة، وتحسينا في عرض النصوص داخل الصور، كما يوسع النظام منظومة الشركة المفتوحة عبر واجهات برمجة تجارية ونماذج مفتوحة الأوزان.

وتتوفر السلسلة الجديدة بعدة نسخ:

- Flux.2 [Pro]: النموذج الأعلى أداء، مخصص للمهام التي تتطلب زمن استجابة منخفض وجودة فائقة، متاح عبر BFL Playground وواجهة FLUX API ومنصات شريكة.

- Flux.2 [Flex]: يوفر تحكما في عدد خطوات التوليد ومستوى التوجيه، ما يسمح بالتوازن بين السرعة والدقة البصرية.

- Flux.2 [Dev]: النموذج الأبرز للمجتمع المفتوح، بحجم 32 مليار معلمة، ويدمج التوليد والتحرير في نموذج واحد، مع دعم الإسناد المرجعي المتعدد. يمكن تشغيله محليا باستخدام شيفرة BFL أو تحسينات fp8 بالتعاون مع NVIDIA وComfyUI.

- Flux.2 [Klein]: نموذج مصغر مرتقب مفتوح المصدر ضمن رخصة Apache 2.0، مع تحسينات تتفوق على النماذج الصغيرة التقليدية.

- Flux.2 – VAE: العنصر المفتوح بترخيص Apache 2.0، وهو أساس البنية الكامنة لجميع نماذج FLUX.2.

Flux.2

تطورات تقنية لافتة في FLUX.2

يتضمن الجيل الجديد قدرات محسنة من أبرزها:

- الإسناد المرجعي المتزامن لما يصل إلى 10 صور

- عرض نصي بجودة إنتاجية لاستخدامات الإنفوجرافيك ونماذج واجهات المستخدم

- تحرير صور عالية الدقة تصل إلى 4 ميجابكسل

ويعتمد FLUX.2 على بنية مطابقة التدفق الكامن التي تجمع بين نموذج رؤية لغة مكون من 24 مليار معلمة ومحول التدفق المصحح، ما يمنحه قدرات متقدمة في الاستدلال المكاني وفهم العالم.

وبالمقارنة مع سلسلة FLUX.1 والنماذج المفتوحة الأخرى، يقدم FLUX.2 التزاما أكبر بالتعليمات النصية، وواقعية أعلى، وثباتا أكبر في التفاصيل.

جدير بالذكر أن شركة Black Forest Labs تأسست عام 2024 وتتبنى نهجا يقوم على البحث المفتوح وتطوير النماذج القابلة للتجميع، وقد سبق لها إطلاق نموذج FLUX.1 الذي حقق انتشارا واسعا.

ويرى مطورون وخبراء في القطاع أن FLUX.2 يتميز بمرونة عالية وجودة قوية، مشيرين إلى أن أداءه ينافس بعض النماذج التجارية المغلقة، مع بقائه متاحا ومفتوحا أمام مجتمع الذكاء الاصطناعي العالمي.