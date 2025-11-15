أعلنت شركة "أنثروبيك"، الأمريكية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أنها نجحت في إحباط حملة تجسس إلكتروني مدعومة من الحكومة الصينية، استهدفت مؤسسات مالية ووكالات حكومية حول العالم باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي دون إشراف بشري يذكر.

وقالت أنثروبيك إن أداة البرمجة الخاصة بها "Claude Code" قد تم التلاعب بها من قبل مجموعة مدعومة من الدولة الصينية، لتنفيذ هجمات على 30 جهة مختلفة في سبتمبر الماضي، وتمكنت من تحقيق "عدد محدود من الاختراقات الناجحة".

حملة تجسس إلكتروني مدعومة من الصين

وصفت "أنثروبيك" هذه الهجمات بأنها تمثل "تصعيدا كبيرا" مقارنة بالهجمات السابقة التي رصدتها، حيث تم تنفيذ 80 إلى 90% من العمليات دون تدخل بشري مباشر، ما يجعلها أول حالة موثقة لهجوم إلكتروني واسع النطاق يتم تنفيذه آليا بالكامل تقريبا.

ورغم أن الشركة لم تكشف عن أسماء الجهات المستهدفة أو تفاصيل الاختراقات، إلا أنها أكدت أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى بيانات داخلية لتلك المؤسسات.

أخطاء الذكاء الاصطناعي تثير القلق

قالت "أنثروبيك" إن "Claude" ارتكب العديد من الأخطاء أثناء تنفيذ الهجمات، من بينها اختلاق معلومات عن الأهداف أو الادعاء باكتشاف بيانات متاحة أصلا للعامة.

وقد أثارت هذه الحادثة قلق صانعي السياسات وخبراء الأمن السيبراني، حيث أشار البعض إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على العمل بشكل مستقل لفترات طويلة، ما يزيد من خطورة استخدامها في الهجمات الإلكترونية.

ردود فعل متباينة

علق السيناتور الأمريكي كريس ميرفي على الحادثة قائلا: "استفيقوا! هذا سيدمرنا أسرع مما نتصور إذا لم نجعل تنظيم الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية بدءا من الغد".

من جانبه، قال الباحث الأمني في جامعة هارفارد فريد هايدينج: "الأنظمة أصبحت تنفذ مهاما كانت تتطلب سابقا خبراء بشريين، أصبح من السهل على المهاجمين إحداث أضرار حقيقية، بينما لا تتحمل شركات الذكاء الاصطناعي المسئولية الكافية".

في المقابل، شكك خبراء آخرون في حجم التهديد، معتبرين أن "أنثروبيك" قد تبالغ في وصف الهجوم لأغراض دعائية، مشيرين إلى حالات سابقة من التهويل مثل أداة "كسر كلمات المرور" المدعومة بالذكاء الاصطناعي عام 2023، والتي لم تتفوق على الطرق التقليدية.

ثغرات في أنظمة الحماية

أوضحت "أنثروبيك" أن أدواتها مزودة بآليات حماية لمنع استخدامها في الهجمات، لكن المهاجمين تمكنوا من تجاوزها عبر خداع الأداة لتظن أنها موظف في شركة أمن سيبراني تجري اختبارات.

وعلق الخبير الأمني المستقل ميخاو فوزنياك ساخرا: "قيمة أنثروبيك السوقية تبلغ نحو 180 مليار دولار، ومع ذلك لم تتمكن من منع خدعة يستخدمها مراهقون في مكالمات المزاح".

مستقبل مقلق

فيما حذر ماريوس هوبهان، مؤسس شركة "Apollo Research" المتخصصة في تقييم سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، من أن هذه الحادثة قد تكون مجرد بداية، قائلا: “المجتمع غير مستعد لهذا التغير السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية. أتوقع المزيد من الحوادث المشابهة في السنوات المقبلة، وربما بعواقب أكبر”.