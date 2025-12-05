خصم مذهل على Pixel Buds Pro 2 في وولمارت

يُعد العرض الحالي في وولمارت على سماعات Pixel Buds Pro 2 من جوجل من أبرز صفقات الصوتيات اللاسلكية لمحبي الأندرويد، حيث يجمع بين تخفيض قوي في السعر ومواصفات صوتية متقدمة في فئة البريميوم.

تستهدف السماعات خصوصًا مستخدمي هواتف Pixel وكل من يريد تجربة عزل ضوضاء قوية وصوت غني مع بطارية طويلة الأمد.​

سماعات بريميوم بسعر أقل

تأتي Pixel Buds Pro 2 كسماعات لاسلكية من الفئة العالية مزودة بتقنيات صوتية متقدمة مثل عزل الضوضاء النشط ووضع الشفافية للاستماع لما يحدث حولك دون نزع السماعات.

وتُعد هذه السماعات خيارًا مميزًا لمشاهدة الفيديوهات والألعاب والاستماع للموسيقى بفضل دعم الصوت المحيطي وضبط الصوت من خلال التطبيق المخصص على هواتف أندرويد.​

تخفيض كبير عبر عرض وولمارت

العرض الحصري في وولمارت يخفض سعر Pixel Buds Pro 2 بفارق ملحوظ عن السعر المعتاد، ليصل الخصم إلى عشرات الدولارات مقارنة بسعر التجزئة الرسمي.

يجعل هذا التخفيض السماعات أقرب لفئة السعر المتوسط مع الاحتفاظ بمزايا الفئة العليا، كما أن متاجر كبرى مثل أمازون وBest Buy لا تقدم حاليًا سعرًا مماثلًا وفقًا للتقارير التقنية.​

تصميم مريح وخفيف للاستخدام الطويل

تركز جوجل في هذا الجيل على الراحة، إذ تأتي السماعات بحجم أصغر ووزن أخف مع أجنحة تثبيت داخلية تساعد على ثباتها في الأذن أثناء الحركة والتمارين.

يقلل هذا التصميم من إجهاد الأذن عند الاستخدام لساعات طويلة، مع الحفاظ على ثبات جيد يمنع سقوطها حتى مع الجري أو التمارين المكثفة.​

بطارية طويلة وعمر استخدام عملي

توفر Pixel Buds Pro 2 ما يصل إلى حوالي 8 ساعات من الاستماع المتواصل مع تفعيل عزل الضوضاء، ويمكن أن يصل المجموع إلى نحو 30 ساعة عند احتساب شحن العلبة.

وعند إيقاف عزل الضوضاء يرتفع زمن التشغيل إلى عشرات الساعات الإضافية، ما يجعلها مناسبة للسفر والرحلات الطويلة دون قلق من انقطاع الشحن المتكرر.​

مَن المستفيد الأكبر من الصفقة؟

تُعد هذه الصفقة مغرية خصوصًا لمستخدمي هواتف Pixel والأندرويد الذين يبحثون عن تكامل عميق مع النظام وميزات ذكية مثل التحكم المتقدم في الصوت ودعم المساعد الرقمي.

كما أن من يفكر في الترقية من سماعات سلكية أو لاسلكية أقدم يمكنه الدخول إلى فئة السماعات البريميوم بسعر أقل بكثير من المعتاد بفضل عرض وولمارت الحالي.