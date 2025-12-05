قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
بجوائز 13 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم .. غداً
قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة
خصم مذهل على Pixel Buds Pro 2 في وولمارت

Pixel
Pixel
احمد الشريف

يُعد العرض الحالي في وولمارت على سماعات Pixel Buds Pro 2 من جوجل من أبرز صفقات الصوتيات اللاسلكية لمحبي الأندرويد، حيث يجمع بين تخفيض قوي في السعر ومواصفات صوتية متقدمة في فئة البريميوم.

تستهدف السماعات خصوصًا مستخدمي هواتف Pixel وكل من يريد تجربة عزل ضوضاء قوية وصوت غني مع بطارية طويلة الأمد.​

سماعات بريميوم بسعر أقل

تأتي Pixel Buds Pro 2 كسماعات لاسلكية من الفئة العالية مزودة بتقنيات صوتية متقدمة مثل عزل الضوضاء النشط ووضع الشفافية للاستماع لما يحدث حولك دون نزع السماعات. 

وتُعد هذه السماعات خيارًا مميزًا لمشاهدة الفيديوهات والألعاب والاستماع للموسيقى بفضل دعم الصوت المحيطي وضبط الصوت من خلال التطبيق المخصص على هواتف أندرويد.​

تخفيض كبير عبر عرض وولمارت

العرض الحصري في وولمارت يخفض سعر Pixel Buds Pro 2 بفارق ملحوظ عن السعر المعتاد، ليصل الخصم إلى عشرات الدولارات مقارنة بسعر التجزئة الرسمي. 

يجعل هذا التخفيض السماعات أقرب لفئة السعر المتوسط مع الاحتفاظ بمزايا الفئة العليا، كما أن متاجر كبرى مثل أمازون وBest Buy لا تقدم حاليًا سعرًا مماثلًا وفقًا للتقارير التقنية.​

تصميم مريح وخفيف للاستخدام الطويل

تركز جوجل في هذا الجيل على الراحة، إذ تأتي السماعات بحجم أصغر ووزن أخف مع أجنحة تثبيت داخلية تساعد على ثباتها في الأذن أثناء الحركة والتمارين.

 يقلل هذا التصميم من إجهاد الأذن عند الاستخدام لساعات طويلة، مع الحفاظ على ثبات جيد يمنع سقوطها حتى مع الجري أو التمارين المكثفة.​

بطارية طويلة وعمر استخدام عملي

توفر Pixel Buds Pro 2 ما يصل إلى حوالي 8 ساعات من الاستماع المتواصل مع تفعيل عزل الضوضاء، ويمكن أن يصل المجموع إلى نحو 30 ساعة عند احتساب شحن العلبة. 

وعند إيقاف عزل الضوضاء يرتفع زمن التشغيل إلى عشرات الساعات الإضافية، ما يجعلها مناسبة للسفر والرحلات الطويلة دون قلق من انقطاع الشحن المتكرر.​

مَن المستفيد الأكبر من الصفقة؟

تُعد هذه الصفقة مغرية خصوصًا لمستخدمي هواتف Pixel والأندرويد الذين يبحثون عن تكامل عميق مع النظام وميزات ذكية مثل التحكم المتقدم في الصوت ودعم المساعد الرقمي. 

كما أن من يفكر في الترقية من سماعات سلكية أو لاسلكية أقدم يمكنه الدخول إلى فئة السماعات البريميوم بسعر أقل بكثير من المعتاد بفضل عرض وولمارت الحالي.

Pixel Pixel Buds Pro 2 هواتف Pixel

