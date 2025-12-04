إطلاق Android 16 'Minor' مع العديد من الميزات الجديدة لتلك الهواتف

بدأت جوجل اليوم بطرح ميزات Android 16 QPR2 على أجهزة Pixel. ورغم أن هذا التحديث يُصنف ضمن التحديثات "البسيطة"، إلا أنه يُقدم مجموعة واسعة من التحسينات العملية للمستخدمين والمطورين على حد سواء.

وهو أول إصدار لنظام Android يستخدم إصدارًا جديدًا من Minor SDK، وهو التغيير الذي يسمح لشركة Google بإرسال واجهات برمجة التطبيقات والميزات الجديدة بشكل أسرع بكثير من الدورة السنوية التقليدية.

ميزات Android 16 QPR2



المظهر الداكن الموسع: خيار الوضع الداكن "الموسع" الجديد يعكس الأجزاء الساطعة من التطبيقات التي لا تحتوي على مظهر داكن مناسب.

أشكال الأيقونات المخصصة: يمكن للمستخدمين الآن اختيار شكل واحد (دائرة، مربع،وما إلى ذلك) ينطبق على كل أيقونة تطبيق ومجلد على الشاشة الرئيسية.

الأيقونات الموضوعية التلقائية: إذا لم يوفر التطبيق أيقونة أحادية اللون خاصة به، فسوف يقوم النظام بإنشاء واحدة من خلال تطبيق مرشح ألوان على أيقونة المشغل العادية.

تحديثات المشاركة المباشرة: لم تعد ورقة المشاركة تُجمّد تطبيق الإرسال. يمكن للمحتوى أن يتغير فورًا أثناء فتح لوحة الاختيار، مما يُحسّن سلاسة استخدام التطبيقات

حماية OTP عبر الرسائل القصيرة: تتأخر الرسائل التي تحتوي على تجزئة SMS Retriever الخاصة بالتطبيق لمدة ثلاث ساعات بالنسبة لمعظم التطبيقات، مما يجعل هجمات سرقة OTP الآلية أكثر صعوبة.

جهاز القفل الآمن: يمكن تفعيل حالة قفل جديدة عالية الأمان عن بُعد (على سبيل المثال، من خلال "العثور على جهازي"). عند تفعيلها، يُقفل الهاتف فورًا، ويُخفي الإشعارات، ويُعطّل فتح القفل بالبصمة، ويطلب إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) أو النمط أو كلمة المرور بالكامل.