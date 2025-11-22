ميزة Galaxy S26 Ultra السرية التي أبهرت الجميع هذا العام.. شاشة الخصوصية Flex Magic Pixel

كشف تقرير جديد أن سامسونج تستعد لتقديم ميزة ثورية فريدة في Galaxy S26 Ultra تحت اسم Flex Magic Pixel، وهي خاصية للخصوصية على مستوى العتاد (الهاردوير) تجعل الشاشة تستجيب في لحظات بالنقر للتحويل إلى عرض محدود الزاوية، بحيث لا يتمكن أحد من رؤية ما تعرضه الشاشة إلا من الزاوية الأمامية مباشرة.

تعتمد الفكرة على تقنيات مطورة تساهم في تشويش الرؤية من الجوانب عبر تفعيل خاصية داخلية، وذلك بعكس واقيات الشاشة التقليدية التي توضع فوق الزجاج وتؤثر أحياناً على جودة الألوان والسطوع، ويجد كثير من المستخدمين صعوبة في تحملها أو تركيبها.

لماذا تهم المستخدم؟

تمنح الميزة الجديدة مستخدمي S26 Ultra سلاسة في حماية خصوصيتهم أثناء العمل على مستندات حساسة أو المراسلة أو حتى مشاهدة الفيديوهات في الأماكن العامة والمواصلات، من غير الاضطرار لشراء ملحقات إضافية أو التضحية بجودة الشاشة.

تاريخ الابتكار

تمثل Flex Magic Pixel امتدادًا لجهود سامسونج في تطوير تكنولوجيا الشاشات؛ فقد طرحت سابقًا طبقات مضادة للانعكاسات في S21 Ultra وعززتها في S24 Ultra مع زجاج Gorilla Armor المقاوم للخدش. لكن الابتكار الحالي يعد الأول من نوعه على مستوى الهواتف الذكية.

آراء المستخدمين

رغم حماس شريحة كبيرة للميزة، أشار بعض المستخدمين إلى أن غالبية المستعملين يعتمدون واقيات حماية لأسباب أخرى (الخدوش والصدمات)، وأن مطالبهم الأكبر تتعلق بعمر البطارية ورفع المواصفات التقنية.

إلا أن الخبراء أجمعوا أن سهولة استخدام ميزة الخصوصية الجديدة ستغير نظرة السوق للجوالات الذكية وستدفع المنافسين نحو تبني تقنيات مماثلة.

ميزة Flex Magic Pixel في Galaxy S26 Ultra تضع سامسونج مجددًا في صدارة الابتكار العملي لتجربة المستخدم، وتمنح هاتفها الرائد أسبقية واضحة في الجمع بين الحماية والوضوح والجمالية، ما يعزز قيمته في سوق الهواتف الذكية لعام 2026.