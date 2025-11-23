آبل قد تلغي واحدة من أفضل خصائص AirDrop بعد دعم جوجل لنقل الملفات بين آيفون و Pixel

كشف تقرير جديد عن أن شركة آبل بصدد إلغاء ميزة نقل الملفات عبر AirDrop بين هواتف آيفون وهواتف جوجل Pixel 10 بعد إعلان جوجل عن دعم النقل المباشر عبر خاصية Quick Share التي يتعرف عليها آيفون وكأنها جهاز iOS بشكل رسمي.

ويعتمد النظام على اتصال مباشر من الهاتف للآخر دون المرور بأي خوادم أو حلول خارجة عن القوانين، وهو ما اعتبره كثيرون نقلة نوعية في مجال مشاركة البيانات بين الأنظمة الذكية.

ورغم أن جوجل أبدت استعدادها لتطوير الميزة أكثر وتوسيع الدعم للأجهزة، إلا أن تقارير من المطلعين داخل آبل مثل Mark Gurman أكدت أن الشركة "ستسعى لإغلاق هذه الخاصية بأسرع وقت" خوفاً من فقدان الحصرية والمنافسة، ولاعتبارات تتعلق بعالم التطبيقات المغلق الذي تفضله آبل.

ضغوط تشريعية

ويشير التقرير إلى أن آبل تواجه ضغوطًا تشريعية أوروبية وأمريكية بعد إقرار قوانين مثل DMA التي أجبرت الشركة على دعم منافذ USB-C والتخلي عن نظامها الخاص في أمور الدفع والسوق الرقمي.

بات واضحاً أن الحواجز بين منصات الهواتف الذكية تتآكل يوماً بعد يوم، فتزايد دعم sideloading ومتاجر التطبيقات البديلة ونقل الملفات خارج منظومة آبل.

استفتاء المستخدمين

أظهر استطلاع رأي أن غالبية المستخدمين يؤيدون استمرار ميزة نقل الملفات بين آيفون وPixel، بل ويرغبون بتوسعها لتشمل جميع الأنظمة الذكية، بينما ترى شريحة أصغر ضرورة حماية "حديقة آبل المغلقة" لصالح الأمان والخصوصية.

تميزت ميزة AirDrop بتسهيل مشاركة الصور والمستندات بين أجهزة آبل، لكن موقف الشركة المتشدد حيال المنافسة قد يعرض الميزة لخطر الإلغاء أو التضييق مستقبلاً، وسط آمال المستخدمين باستمرار الانفتاح وتقليل الحواجز بين الهواتف الذكية عالمياً.