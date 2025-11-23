قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
آبل قد تلغي واحدة من أفضل خصائص AirDrop بعد دعم جوجل لنقل الملفات بين آيفون و Pixel

آبل
آبل
احمد الشريف

كشف تقرير جديد عن أن شركة آبل بصدد إلغاء ميزة نقل الملفات عبر AirDrop بين هواتف آيفون وهواتف جوجل Pixel 10 بعد إعلان جوجل عن دعم النقل المباشر عبر خاصية Quick Share التي يتعرف عليها آيفون وكأنها جهاز iOS بشكل رسمي. 

ويعتمد النظام على اتصال مباشر من الهاتف للآخر دون المرور بأي خوادم أو حلول خارجة عن القوانين، وهو ما اعتبره كثيرون نقلة نوعية في مجال مشاركة البيانات بين الأنظمة الذكية.

ورغم أن جوجل أبدت استعدادها لتطوير الميزة أكثر وتوسيع الدعم للأجهزة، إلا أن تقارير من المطلعين داخل آبل مثل Mark Gurman أكدت أن الشركة "ستسعى لإغلاق هذه الخاصية بأسرع وقت" خوفاً من فقدان الحصرية والمنافسة، ولاعتبارات تتعلق بعالم التطبيقات المغلق الذي تفضله آبل.

ضغوط تشريعية

ويشير التقرير إلى أن آبل تواجه ضغوطًا تشريعية أوروبية وأمريكية بعد إقرار قوانين مثل DMA التي أجبرت الشركة على دعم منافذ USB-C والتخلي عن نظامها الخاص في أمور الدفع والسوق الرقمي. 

بات واضحاً أن الحواجز بين منصات الهواتف الذكية تتآكل يوماً بعد يوم، فتزايد دعم sideloading ومتاجر التطبيقات البديلة ونقل الملفات خارج منظومة آبل.

استفتاء المستخدمين

أظهر استطلاع رأي أن غالبية المستخدمين يؤيدون استمرار ميزة نقل الملفات بين آيفون وPixel، بل ويرغبون بتوسعها لتشمل جميع الأنظمة الذكية، بينما ترى شريحة أصغر ضرورة حماية "حديقة آبل المغلقة" لصالح الأمان والخصوصية.

تميزت ميزة AirDrop بتسهيل مشاركة الصور والمستندات بين أجهزة آبل، لكن موقف الشركة المتشدد حيال المنافسة قد يعرض الميزة لخطر الإلغاء أو التضييق مستقبلاً، وسط آمال المستخدمين باستمرار الانفتاح وتقليل الحواجز بين الهواتف الذكية عالمياً.

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

علي جمعة

علي جمعة: البلاء امتحان إلهي يكشف حكمة الله.. والصبر باب السكينة ونور اليقين

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "حقوق الجوار" بكلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

انطلاق احتفالية دار الإفتاء

انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

