قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. دليل شامل
القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع
مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية
أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة
موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

آبل تستعد لأكبر تحول قيادي منذ أكثر من عقد.. تيم كوك يرحل العام المقبل | القصة الكاملة

تيم كوك
تيم كوك
شيماء عبد المنعم

تشير تقارير من “فاينانشيال تايمز”، إلى أن تيم كوك قد يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة آبل في وقت مبكر من العام المقبل، فيما تعمل الشركة حاليا على وضع خطة دقيقة لخلافته.

ويتولى تيم كوك قيادة آبل منذ عام 2011 بعد أن خلف ستيف جوبز، وقاد الشركة على مدى 14 عاما نحو أن تصبح عملاقا بقيمة 4 تريليونات دولار، متجاوزة هواتف آيفون لتشمل الأجهزة القابلة للارتداء، والخدمات الرقمية، وتقنيات الواقع المختلط، ومع ذلك، يبدو أن كوك قد يمرر القيادة قريبا إلى جيل جديد من الإداريين.

فيما يلي أبرز المعلومات المعروفة حتى الآن حول هذا التحرك المحتمل في خمس نقاط رئيسية:

1. آبل تبدأ التخطيط لعصر ما بعد تيم كوك:

بحسب “فاينانشيال تايمز”، بدأت إدارة آبل العليا ومجلس إدارتها مناقشات مفصلة حول الشخص الذي سيتولى القيادة بعد تيم كوك، ورغم عدم توقع أي إعلان رسمي قبل مكالمة أرباح الشركة في يناير، فإن المصادر تؤكد أن التخطيط الداخلي قد تكثف لضمان انتقال سلس عند حدوث أي تغيير قيادي.

وتهدف الشركة لتجنب أي حالة من عدم اليقين بين المستثمرين والموظفين بعد تنحي تيم كوك، وقد ألمح كوك منذ سنوات إلى أن ولايته لن تستمر للأبد، وقال مرة إنه لا يرى نفسه “لا يزال الرئيس التنفيذي بعد عقد من الآن”، ومع اقتراب هذا الموعد، يبدو أن آبل تستعد لمستقبل دون رئيسها التنفيذي الطويل الأمد.

آبل تبدأ التخطيط لعصر ما بعد تيم كوك

2. جون تيرنوس المرشح الأبرز لتولي منصب الرئيس التنفيذي القادم:

يتصدر قائمة المرشحين جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في آبل، انضم تيرنوس إلى الشركة عام 2001، وكان لاعبا رئيسيا وراء كل جهاز رئيسي منذ أيام iPod الأولى.

ويشرف حاليا على تطوير الأجهزة لجميع منتجات آبل، بما في ذلك آيفون وآيباد وماك وآيربودز وبرنامج Apple Silicon، وتصفه آبل بأنه “يترأس جميع فرق هندسة الأجهزة، بما في ذلك فرق آيفون وآيباد وماك وAirPods وغيرها".

ويشتهر تيرنوس داخليا بأسلوبه المتواضع وإتقانه الفني، قبل انضمامه إلى آبل، عمل في Virtual Research Systems، وتخرج في الهندسة الميكانيكية من جامعة بنسلفانيا، وإذا تم اختياره، سيكون سادس رئيس تنفيذي في تاريخ آبل، والأول من صفوف مهندسي الشركة المعاصرين.

3. ولاية تيم كوك كانت قياسية:

عندما تولى كوك منصب الرئيس التنفيذي خلف ستيف جوبز في 2011، كانت قيمة آبل السوقية حوالي 350 مليار دولار، اليوم، تتجاوز القيمة 4 تريليونات دولار، ما يجعل آبل أكثر شركة قيمة في العالم، وقد شهدت قيادته توسع الشركة لتشمل الخدمات الرقمية مثل Apple Music وiCloud وApple Pay، وتحويلها إلى أعمال بمليارات الدولارات.

كما ركز تيم كوك على جعل آبل أكثر أخلاقية ووعيا بيئيا، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وشفافية سلسلة الإمداد، والشمولية، ورغم تحديات مثل تراجع مبيعات آيفون وزيادة التنظيمات العالمية، حافظت منهجيته الهادئة والمتزنة على صدارة آبل في عالم التقنية.

4. الرئيس التنفيذي القادم سيرث آبل في مرحلة انتقالية:

سيستلم الرئيس التنفيذي القادم زمام الأمور في وقت حاسم، تستثمر آبل بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، والواقع المختلط، وربما مشروع Apple Car الشهير بالشائعات. 

وتعتبر جهودها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، بقيادة سماعة Vision Pro، محاولة لتعريف المنصة الكبرى التالية بعد الهواتف الذكية.

وفي الوقت نفسه، تواجه آبل ضغوطا متزايدة من الجهات التنظيمية ومنافسة شرسة في أسواق مثل الصين، وسيحتاج القائد القادم إلى موازنة الانضباط التشغيلي لـ كوك مع التركيز على الابتكار الجريء، وهو ما سيراقبه المستثمرون وعشاق آبل عن كثب.

5. لا تعليق من آبل لكن المؤشرات واضحة:

لم يعلق كل من تيم كوك أو جون تيرنوس على شائعات الخلافة، ولم تصدر آبل أي تصريحات رسمية، ومع ذلك، إذا كانت التقارير صحيحة، فإن الشركة تستعد بالفعل خلف الكواليس، بأسلوب آبل الكلاسيكي الدقيق والهادئ.

حتى الآن، يظل تيم كوك في القيادة، مشرفا على تطوير المنتجات والتوسع في مجالات جديدة، ومع اقترابه من 15 عاما كـ رئيس تنفيذي، تتزايد التكهنات حول خليفته المحتمل.

وإذا تحققت هذه التكهنات، فقد تكون المرة القادمة التي تكشف فيها آبل عن “شيء آخر” ليست جهازا جديدا، بل إعلانا عن القائد القادم للشركة.

تيم كوك تنحي تيم كوك إدارة آبل رئيس تنفيذي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تدشن مبادرة حروف من نور بالعلم نبصر

جامعة الأزهر تدشن مبادرة "حروف من نور بالعلم نبصر" للطلاب أصحاب البصيرة

دعاء تيسير الرزق والفرج

دعاء تيسير الرزق والفرج.. 6 دعوات تفتح لك أبواب الخير

موفد الأوقاف يشارك في احتفال سفارة مصر في فنزويلا

موفد الأوقاف يشارك في احتفال سفارة مصر بذكرى مرور 75 عاما على العلاقات مع فنزويلا

بالصور

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

فيديو

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد