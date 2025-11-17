قرار غير متوقع من إيلون ماسك بعد سنوات من رفض دمج نظام آبل الترفيهي

بعد سنوات من مقاومة دمج نظام Apple CarPlay في سيارات Tesla، أكدت تقارير جديدة أن الشركة ستبدأ قريبًا في دعم نظام آبل الترفيهي المنتشر عالميًا، والذي يسمح بعرض تطبيقات الآيفون مثل الخرائط والموسيقى والرسائل على شاشة السيارة الكبيرة.

يُعد القرار تحولًا كبيرًا في نهج تيسلا، حيث كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك متمسكًا في السابق بالحفاظ على نظام تيسلا الخاص وعدم إدخال منافس خارجي.

حتى الآن، كان مستخدمو أجهزة آبل يطالبون بتكامل نمط حياتهم الرقمي مع السيارة بشكل أكثر سلاسة. وقد بدأت تيسلا تدريجيًا بدمج بعض تطبيقات آبل مثل Apple Music في عام 2022 والبودكاست في 2023، لكن CarPlay بقي عصيًا على الإضافة.

ويشير الخبراء إلى أن قرار ماسك جاء نتيجة اشتداد المنافسة بين شركات السيارات الكهربائية عالمياً، حيث أصبح غياب CarPlay من أبرز نقاط الضعف التي تؤثر على قرار الشراء لصالح المنافسين.

الدوافع وراء القرار

أبرزت التقارير أن تيسلا لم تعد تعتبر آبل منافسًا مباشراً بعد توقف الأخيرة عن تطوير مشروع سيارتها الخاصة، مما خفف من تحفظ الشركة تجاه دمج أنظمة آبل. أضف إلى ذلك ازدياد المنافسين الذين يوفرون CarPlay في سياراتهم، ما أجبر تيسلا على اتخاذ هذا المنحى حفاظاً على حصتها السوقية وتحقيق أهداف المبيعات.

ردود الفعل والتوقعات

لاقى الخبر ترحيباً واسعاً بين مستخدمي سيارات تيسلا ومالكي آيفون، حيث اعتبر كثيرون أن التكامل مع CarPlay سيجعل تجربة السيارة أكثر ذكاء وسلاسة ويزيل كثيراً من المعيقات.

كما يُتوقع أن تجذب هذه الخطوة أعدادًا كبيرة من مشتركي آبل نحو سيارات تيسلا في ظل موجة التحول إلى السيارات الكهربائية عالمياً.

قرار تيسلا بدمج CarPlay نهاية لواحدة من أكثر القضايا جدلاً في صناعة السيارات الحديثة، ما يجعل سياراتها أكثر توافقاً مع تطلعات العملاء الرقمية ويعزز المنافسة التقنية بقوة في سوق المركبات الكهربائية الذكية.