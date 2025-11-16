ماك بوك بلا ذكاء اصطناعي .. إليك طريقة إيقاف Apple Intelligence بسهولة

أضافت شركة آبل Apple، تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أجزاء macOS، إلا أن بعض المستخدمين قد لا يفضلون تشغيل هذه الأدوات بشكل افتراضي، فالكثيرون يفضلون استخدام الذكاء الاصطناعي عند الحاجة فقط، سواء عبر التطبيقات أو المواقع أو المتصفحات مثل ChatGPT Atlas.

ولمن يرغب في مزيد من التحكم، يتيح نظام آبل لأجهزة ماك بوك macOS إيقاف Apple Intelligence بالكامل أو تقييد طريقة عمله مع التطبيقات والخدمات.

يمكن للمستخدم إلغاء تشغيل النظام بالكامل أو تعطيل ميزات محددة مثل أدوات الكتابة وImage Playground وملخصات البريد، أو دمج ChatGPT، وستستمر أجهزة ماك بالعمل بشكل طبيعي، مع إمكانية إعادة تفعيل الميزات في أي وقت.

كيفية إيقاف Apple Intelligence بالكامل

لإيقاف Apple Intelligence عبر نظام آبل macOS، اتبع الخطوات التالية:

1. فتح إعدادات النظام: اضغط على قائمة آبل في الزاوية اليسرى العليا واختر إعدادات النظام.

2. الانتقال إلى Apple Intelligence وSiri: مرر في الشريط الجانبي الأيسر واختر Apple Intelligence & Siri.

3. إيقاف Apple Intelligence: قم بإغلاق مفتاح التفعيل أعلى الشاشة.

4. تأكيد الاختيار: اضغط إيقاف Apple Intelligence عند ظهور الرسالة، ستتوقف الميزات، بما في ذلك في Siri، بينما يستمر macOS بالعمل بشكل اعتيادي.

كيفية منع التطبيقات من إرسال بياناتها إلى Apple Intelligence

يمكنك الإبقاء على Apple Intelligence مفعلا، مع منع بعض التطبيقات من مشاركة بيانات السلوك لتحسين الاقتراحات.

1. فتح إعدادات النظام: من قائمة آبل اختر إعدادات النظام.

2. فتح خصوصية اقتراحات Siri: انتقل إلى Apple Intelligence & Siri ثم مرر إلى قسم Siri واختر Siri Suggestions & Privacy.

3. إدارة أذونات التطبيقات: ستظهر قائمة بالتطبيقات التي تستخدم Siri لتوليد الاقتراحات، أوقف خيار التعلم من هذا التطبيق للتطبيقات التي لا ترغب بمشاركتها، ثم اضغط تم.

كيفية تعطيل استخدام ChatGPT داخل Apple Intelligence

يستطيع macOS الاستعانة بـ ChatGPT لإنشاء النصوص والصور والردود، لكن يمكنك تعطيل هذا التكامل بسهولة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

1. فتح إعدادات النظام: من قائمة آبل اختر إعدادات النظام.

2. الوصول إلى إعدادات ChatGPT: انتقل إلى Apple Intelligence & Siri ثم مرر إلى قسم Siri واختر ChatGPT ضمن Extensions.

3. إيقاف ChatGPT: أوقف خيار استخدام ChatGPT، عند التعطيل، يتوقف النظام عن إرسال المهام إلى ChatGPT، ويمكنك إعادة تفعيله لاحقا عبر Set Up.

كيفية تعطيل ملخصات البريد من Apple Intelligence

إذا كنت لا ترغب في عرض معاينات البريد المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إيقافها من تطبيق Mail.

- قم بفتح تطبيق Mail: شغل التطبيق ثم اختر Mail من شريط القائمة وحدد الإعدادات.

- إيقاف ملخصات الرسائل: انتقل إلى تبويب العرض ثم ألغ تفعيل خيار Summarise Message Previews.