بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لإطلاق أرخص حاسوب ماك بوك محمول في تاريخها

جهاز ماك نوتبوك
جهاز ماك نوتبوك
لمياء الياسين

تعمل شركة آبل على تطوير جهاز ماك نوتبوك بأسعار معقولة، ومن المقرر طرحه في النصف الأول من عام ٢٠٢٦.

ووفقًا لبلومبرج سيُباع الجهاز بسعر أقل بكثير من ١٠٠٠ دولار أمريكي، وسيُنافس أجهزة ويندوز وكروم بوك بأسعار معقولة.

جهاز MacBook A18 Pro 

ويعد أرخص جهاز ماك بوك من آبل حاليًا هو ماك بوك إير ، الذي يبدأ سعره من 999 دولارًا أمريكيًا، وذلك مع إمكانية حصول الطلاب على خصم بقيمة 100 دولار أمريكي من خلال متجر التعليم. 

أما جهاز ماك ميني المكتبي، فهو يعد أرخص بسعر 599 دولارًا أمريكيًا، لكنه ليس محمولًا ولا يأتي مع شاشة أو ملحقات.

 وقد لاقت أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأرخص نجاحاً بين الطلاب ومن لا يحتاجون إلى إمكانيات تتجاوز تصفح الإنترنت وإنشاء المستندات.

وقد يحل جهاز Mac منخفض التكلفة محل جهاز iPad الأساسي ومجموعة لوحة المفاتيح التي يستخدمها بعض الأشخاص كطريقة ميسورة التكلفة للحصول على جهاز Apple قادر على العمل مع الكمبيوتر الشخصي.

أجهزة MacBook

وقد ترددت شائعات عديدة خلال الأشهر القليلة الماضية حول خطة آبل وذلك لإطلاق جهاز كمبيوتر محمول منخفض التكلفة.

وصرح محلل آبل ، مينج تشي كو، في يونيو الماضي بأن الجهاز سيحتوي على شاشة مقاس 13 بوصة ومعالج آيفون من سلسلة A بدلاً من معالج ماك. وتشير التقارير إلى أن آبل ستستخدم شريحة A18 Pro التي طُرحت لأول مرة في آيفون 16 برو.

وقال كو إن شركة أبل قد تقدم جهاز ماك بألوان زاهية مثل جهاز iMac ، وذلك من خلال بيعه باللون الفضي والأزرق والوردي والأصفر.

ولن يحل جهاز MacBook منخفض التكلفة محل أي جهاز Mac موجود في تشكيلة Apple، وسيتم بيعه جنبًا إلى جنب مع إصدارات M5 من ‌MacBook Air‌ و MacBook Pro التي تخطط Apple لإطلاقها في أوائل عام 2026.

رينو توينجو
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
