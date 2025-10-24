قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل

ويندوز 11
ويندوز 11
شيماء عبد المنعم

إذا واجه جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 11 مؤخرا رفضا في الإقلاع وفقدت لوحة المفاتيح والفأرة الاستجابة، فأنت لست وحدك.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تسبب تحديث أكتوبر الأخير في تعطل العديد من الأجهزة، مما وضع المستخدمين داخل بيئة استرداد ويندوز (WinRE) دون أي وسيلة للتحكم في أجهزتهم، وهو ما دفع مايكروسوفت لإطلاق تحديث عاجل لإصلاح المشكلة هذا الأسبوع.

مشكلة تحديث أكتوبر تجمد أجهزة ويندوز 11

نتجت المشكلة عن التحديث KB5066835، الذي أصدر في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث أدى إلى توقف دعم لوحات المفاتيح والفأرات عبر USB داخل بيئة WinRE، الجزء من ويندوز الذي يعمل عند حدوث مشاكل مثل فشل الإقلاع أو تنظيف البرامج الضارة أو إعادة ضبط النظام. 

وبدون أجهزة إدخال تعمل، وجد المستخدمون أنفسهم أمام شاشة الاسترداد عاجزين عن اختيار أي خيار أو كتابة أي أمر.

انتشرت التقارير سريعا عبر منصة Reddit ومنتديات دعم مايكروسوفت، واضطر بعض المستخدمين إلى استخدام لوحات مفاتيح PS/2 قديمة أو ربط أجهزة بلوتوث فقط للخروج من حلقة الاسترداد.

وأوضحت مايكروسوفت في تدوينة رسمية: “بعد تثبيت تحديث الأمان لويندوز الصادر في 14 أكتوبر 2025 (KB5066835)، تتوقف أجهزة USB، مثل لوحات المفاتيح والفأرات، عن العمل في بيئة استرداد ويندوز (WinRE)، وهذه المشكلة تمنع التنقل بين أي من خيارات الاسترداد داخل WinRE”.

ولمعالجة المشكلة، أصدرت مايكروسوفت التحديث KB5070773، وهو تحديث “خارج الجدول” متاح الآن عبر Windows Update وMicrosoft Update Catalog، ويعيد دعم أجهزة USB في بيئة الاسترداد على إصدارات ويندوز 11 24H2 و25H2، بالإضافة إلى Windows Server 2025.

ويعتبر هذا التحديث تذكيرا للمستخدمين بضرورة الحفاظ على تحديث أنظمة التشغيل وأقسام الاسترداد، وربما الاحتفاظ بوسائط إقلاع جاهزة للطوارئ. 

ومع إطلاق KB5070773، يمكن للمستخدمين المتأثرين أخيرا استعادة السيطرة على أجهزتهم والتنفس بسهولة أكبر في المرات القادمة التي يقرر فيها ويندوز الخروج عن المألوف.

ويندوز 11 تحديث أكتوبر مايكروسوفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

ترشيحاتنا

زيت الطعام

بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

شهادات البنك الأهلي

ترقب واسع لسعر الفائدة.. ما مصير شهادات البنك الأهلي بعد اجتماع المركزي في نوفمبر؟

مرتبات ومعاشات الأشهر المتبقية

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات ومعاشات الأشهر المتبقية من 2025 رسميًا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد