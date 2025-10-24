قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية
سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت
75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء
فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن
أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين
سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور
محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
توك شو

الفصائل الفلسطينية: نشكر مصر والوسطاء على جهود دعم القضية

منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الفصائل الفلسطينية أعربت عن شكرها وتقديرها لمصر والوسطاء الدوليين على الجهود الكبيرة المبذولة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ومواصلة المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

توحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات

وأكدت الفصائل الفلسطينية حرصها على مواصلة العمل المشترك من أجل توحيد الرؤى والمواقف الوطنية، لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة، مشددة على أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا وتحقيق وحدة الصف الفلسطيني.
 

المطالبة بقرار أممي لمراقبة وقف إطلاق النار

وشددت الفصائل على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن التزام جميع الأطراف ويعزز فرص استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية.
 

لجنة دولية لإعادة إعمار قطاع غزة

ودعت الفصائل إلى إنشاء لجنة دولية تتولى الإشراف على تمويل وتنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدة ضرورة أن تعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية الرسمية، بما يضمن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ويحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

الفصائل الفلسطينية مساندة القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار

