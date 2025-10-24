الفصائل الفلسطينية: نشكر مصر والوسطاء على جهود دعم القضية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الفصائل الفلسطينية أعربت عن شكرها وتقديرها لمصر والوسطاء الدوليين على الجهود الكبيرة المبذولة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ومواصلة المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

توحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات

وأكدت الفصائل الفلسطينية حرصها على مواصلة العمل المشترك من أجل توحيد الرؤى والمواقف الوطنية، لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة، مشددة على أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا وتحقيق وحدة الصف الفلسطيني.



المطالبة بقرار أممي لمراقبة وقف إطلاق النار

وشددت الفصائل على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن التزام جميع الأطراف ويعزز فرص استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية.



لجنة دولية لإعادة إعمار قطاع غزة

ودعت الفصائل إلى إنشاء لجنة دولية تتولى الإشراف على تمويل وتنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدة ضرورة أن تعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية الرسمية، بما يضمن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ويحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.