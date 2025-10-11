قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مايكروسوفت تطلق تطبيق OneDrive الجديد بذكاء اصطناعي متقدم

مايكروسوفت
مايكروسوفت
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق تحديثات كبيرة على خدمة التخزين السحابي المدمجة في نظام ويندوز "OneDrive"، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتعزيز التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة المستمر لدفع المستخدمين نحو الاشتراك في خططها المختلفة، حيث عرضت مؤخرا وسيلة مجانية لمستخدمي OneDrive على نظام Windows 10 لمواصلة استخدام النظام بعد انتهاء دعمه الرسمي في وقت لاحق من هذا الشهر.


ورغم أن مايكروسوفت توفر تطبيقات OneDrive على هواتف مثل Galaxy S25 وiPhone 17، إلا أن تطبيق الخدمة على نظام ويندوز ظل يفتقر إلى التحديثات الجوهرية منذ إطلاقه. لكن هذا الوضع على وشك أن يتغير قريبا.

مايكروسوفت تعلن عن تغييرات جذرية في OneDrive مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي


OneDrive ينضم إلى سباق الذكاء الاصطناعي


في منشور حديث على مدونة OneDrive الرسمية، كشفت مايكروسوفت عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين طريقة تفاعل المستخدمين مع تطبيقاتها، من أبرزها نسخة جديدة من تطبيق OneDrive تتضمن تكاملا مع مساعد الذكاء الاصطناعي "Copilot".


ووفقا لمقطع GIF قصير شاركته الشركة، ستتيح هذه الميزة إمكانيات بحث وإجابات ذكية تساعد المستخدمين في العثور على الملفات داخل OneDrive بسهولة أكبر. 

كما ستوفر خاصية السلوك الوكيلي Agentic Behavior التي تمكن الذكاء الاصطناعي من تنفيذ المهام تلقائيا نيابة عن المستخدم، بما في ذلك ميزة "M365 Copilot Researcher" التي تتيح تحويل الملفات إلى استراتيجيات عملية ببضع نقرات فقط.
 

تجربة صور موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي


من بين التحديثات المرتقبة أيضا، إطلاق تجربة موحدة لإدارة الصور داخل OneDrive، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم الصور المخزنة وفرزها بسهولة. 

كما ستتاح أدوات تحرير صور مدمجة داخل التطبيق، ما يقلل الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية لإجراء تعديلات بسيطة.


ورغم أن مايكروسوفت لم تحدد موعدا دقيقا لإطلاق هذه التحديثات، إلا أنها أكدت أن هذه الميزات "قريبة جدا" وستحدث نقلة نوعية في طريقة استخدام OneDrive، خاصة لمستخدمي ويندوز الذين يعتمدون على الخدمة كحل أساسي للنسخ الاحتياطي وإدارة الملفات.

