الصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية
سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت
75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء
فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن
أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين
سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور
محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ضم الضفة الغربية قائم رغم نفي واشنطن وتجاهل الإعلام الإسرائيلي.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل

عبد الخالق صلاح

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو حول رفض ضم الضفة الغربية، تأتي استكمالًا لمواقف أمريكية سابقة، والذي أكد في مؤتمر صحفي مع بنيامين نتنياهو أن واشنطن لن تسمح بخطوات ضم، مشيرةً إلى أن الخطاب الأمريكي الرسمي لا يزال يؤكد على حلّ الدولتين، رغم ما يجري فعليًا على الأرض من انتهاكات متواصلة.

وأضافت السلامين، خلال رسالة على الهواء لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الواقع الميداني في الضفة الغربية يعكس صورة مغايرة تمامًا للتصريحات السياسية، حيث تتوسع المستوطنات الرعوية بوتيرة متسارعة، وتتصاعد الاعتداءات على المزارعين وأراضيهم، خصوصًا مع استمرار طرد الفلسطينيين من مزارع الزيتون ومصادرة مساحات شاسعة لصالح المستوطنين، موضحة أن الضمّ قائم فعليًا على الأرض، حتى وإن لم يُعلن رسميًا في الإعلام الإسرائيلي أو الغربي.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاملان وفق تفاهم غير معلن يهدف إلى حماية المصالح المشتركة، سواء من خلال الحفاظ على الهدوء المؤقت في الضفة أو عبر توسيع رقعة الاستيطان تدريجيًا دون إعلان رسمي، مشددة على أن ما يحدث يتناقض مع الخطاب الأمريكي المعلن، ويُكرّس واقعًا جديدًا يهدد أي فرصة حقيقية لتحقيق السلام في المنطقة. 

