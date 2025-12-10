قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

على كراسي متحركة.. إقبال كبار السن على انتخابات الدوائر الملغاة في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، إقبالا ملحوظا من كبار السن بعد ظهر اليوم ، حيث توافد الناخبون من الفئات العمرية الأكبر على لجانهم حرصا على المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

وحرص كبار السن على الحضور المبكر رغم برودة الطقس، مؤكدين أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، فيما حرص عدد من القائمين على العملية الانتخابية باللجان على تقديم المساعدة لهم.

من جانبه اكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن غرفة العمليات من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع الانتخابات على مدار الساعة، لضمان انتظام عملية التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين، مع التنسيق بين كافة غرف العمليات المركزية والفرعية للتدخل الفوري عند وجود أي معوقات.

وأشار الزملوط، إلى توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، بما في ذلك مصادر كهرباء بديلة وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، لضمان تيسير العملية الانتخابية، حيث تم فرض طوق أمني حول اللجان، مع تعزيزات وتمركزات لضمان سهولة الوصول إليها وتأمين سير الانتخابات.

يشار إلى أن دائرة الخارجة مخصص لها مقعد واحد، يتنافس فيها 6 مرشحين بينهم مرشح حزبي واحد من حزب الجبهة الوطنية، إضافة إلى 5 مستقلين، بينما دائرة الداخلة المخصص لها مقعد واحد، يتنافس فيها 22 مرشحا بينهم 4 مرشحين حزبيين و18 مرشحا مستقلا من مختلف التيارات والأحزاب.

