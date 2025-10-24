قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي: الأونروا لن تتمكن من لعب دور في قطاع غزة
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي
فرناس حفظي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "أعربنا عن قلقنا بشأن السلطة الفلسطينية، التي تحتاج إلى إصلاح. نحن نناقش 30 عامًا من الأخطاء والإرهاب. لم يمضِ على الاتفاق سوى 12 يومًا. لن تتمكن الأونروا من القيام بدور في قطاع غزة، وستكون هناك من ثماني إلى عشر مجموعات مشاركة، ولكن ليس الأونروا.. لن تكون هناك صواريخ وأنفاق تهدد إسرائيل".

وأضاف روبيو أن "ضم الضفة الغربية سيشكل تهديدًا لعملية السلام برمتها".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لا تمتلك خطة بديلة لخطة إحلال السلام في غزة"، مشددًا على أن واشنطن "تعمل بكل قوة لضمان نجاحها واستمرار وقف إطلاق النار".

وجاءت تصريحات روبيو خلال زيارته إلى مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات جنوب تل أبيب، في إطار جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.

وقال الوزير الأمريكي في مستهل الزيارة:

"نحن فخورون بالأيام الأولى من تطبيق خطة الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب في غزة، فقد أحرزنا خلال 12 يومًا تقدمًا تاريخيًا في الحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم الصعوبات التي نواجهها في التنفيذ."

وأوضح روبيو أن هناك صعوبات ميدانية وإنسانية في تطبيق الاتفاق، لكنه شدد على أن هناك أيضًا أسبابًا تدعو إلى التفاؤل، مضيفًا:

"يجب على إسرائيل وحماس الالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعلينا أن نضمن صموده دون عراقيل، وأن تصل المساعدات إلى كل محتاجيها في غزة."

وأكد روبيو أن بلاده تعمل على تنسيق الجهود مع جميع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية لضمان انسيابية توزيع المساعدات داخل القطاع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تنسق مع أطراف متعددة بشأن تشكيل قوة دولية للمحافظة على الاستقرار في غزة.

وفي هذا السياق، كشف الوزير الأمريكي أن القوة الدولية لم تشكل بعد، لكن دولًا عديدة أعربت عن رغبتها في المشاركة، مشددًا على أن بلاده تعمل على "خلق الظروف المناسبة لعمل هذه القوة بما يضمن عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر".

وأوضح أن القوة الدولية المقترحة يجب أن تتكوّن من دول تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها، وأن الهدف منها هو "ضمان الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة تساعد سكان غزة على حياة أفضل من دون حماس".

وحذر روبيو من أن رفض حركة حماس نزع سلاحها سيعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تتوقع نزع سلاح الحركة بالكامل، وألا يكون هناك أي تهديد لإسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها حماس الآن".

وأضاف أن جميع الأطراف وافقت على عدم وجود أي دور لحماس في مستقبل غزة، مؤكدًا أن "السلام لن يتحقق طالما هناك منطقة تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل، والجميع يدرك ذلك".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قطاع غزة الأونروا إسرائيل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

