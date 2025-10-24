أوكرانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 16 شخصا بعد تفجـ.ـير قنبلة يدوية في محطة قطار

أفادت الشرطة الأوكرانية أن رجلاً فـ.ـجر قنبلة يدوية على رصيف قطار في مدينة أوفروش، بمنطقة زيتومير، اليوم الجمعة ما أسفر عن مقتله وثلاثة آخرين وإصابة 12 آخرين.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن المهاجم عُرف أنه من سكان مدينة خاركيف ويبلغ من العمر 23 عامًا، وفجر القنبلة حوالي الساعة 10:50 صباحًا بالتوقيت المحلي على رصيف القطار بينما كان حرس الحدود الحكومي يتحققون من وثائق الركاب.

وأضافت الشرطة الأوكرانية، أن الرجل كان قد اعتُقل مؤخرًا لمحاولته عبور الحدود الحكومية في غرب أوكرانيا، بحسب ما أفادت به صحيفة "كييف إندبندنت".

ووفقًا لمركز زيتومير الإقليمي للرعاية الطبية الطارئة وطب الكوارث، نُقل المصابون إلى مستشفى محلي، وحضرت ست فرق طبية إلى مكان الحادث.

لا يزال رجال الأمن متواجدين في الموقع، ويعملون على كشف ملابسات الحادثة كاملةً.

منطقة زيتومير هي منطقة شمال أوكرانيا، تقع غرب كييف. مركزها الإداري مدينة زيتومير، وتشترك المنطقة في حدودها الشمالية مع بيلاروسيا.

تتمتع المنطقة بأهمية استراتيجية نظرًا لموقعها على الطرق الرئيسية التي تربط كييف بغرب أوكرانيا.