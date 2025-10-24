وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست اليوم الجمعة، عن تنفيذ الجيش الأمريكي غارة جوية على قارب يزعم أنه يهرب مخدرات في البحر الكاريبي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إنه خلال الليل، وبتوجيه من الرئيس ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة على سفينة تديرها منظمة ترين دي أراجوا (TdA)، وهي منظمة إرهابية مصنفة (DTO)، تقوم بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي.

وأضاف هيجست أن المعلومات الاستخباراتية كانت تشير إلى تورط السفينة في تهريب المخدرات، وكانت تعبر طريقًا معروفًا لتهريب المخدرات، وتحمل مخدرات، وعلى متن السفينة ستة رجال من إرهابيي المخدرات أثناء الغارة التي نُفذت في المياه الدولية، وكانت الغارة الأولى ليلًا.

وأكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مقتل جميع الإرهابيين الستة، ولم يُصب أي من القوات الأمريكية بأذى في هذه الغارة، مختتما تصريحه بالقول "إذا كنتَ إرهابيًا تُهرّب المخدرات في نصف الكرة الأرضية، فسنعاملك كما نعامل القاعدة، ليلًا أو نهارًا، سنُحدّد شبكاتك، ونتعقب أفرادك، ونطاردك، ونقتلك".