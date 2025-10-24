قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
بسبب خطأ في المناورات.. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والجيش بألمانيا

أطلقت الشرطة الألمانية النار عن طريق الخطأ على جنود من الجيش الألماني، أثناء تنفيذ مناورة تدريبية في مدينة إردينغ بولاية بافاريا.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية؛ كانت الشرطة العسكرية التابعة للجيش تنفذ تدريبات ميدانية، عندما أبلغ عدد من سكان المنطقة عن وجود رجال مسلحين وملثمين يتجولون في الموقع، ما استدعى تدخّل قوات الشرطة.

وبحسب مصادر ألمانية ؛ ظن الجنود أن وصول الشرطة جزء من المناورة التدريبية، فأطلقوا النار بذخيرة حية، وردت الشرطة بالمثل، معتقدة أن الموقف تهديد حقيقي، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود بجروح طفيفة في الوجه.

وإثر تبادل إطلاق النار ؛ نُقل الجندي المصاب جوًا إلى المستشفى، بينما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، وسط انتشار كثيف للشرطة والإطفاء في الموقع.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن تفاصيل الحادث لا تزال قيد المراجعة، مؤكدًا أن التحقيقات جارية.

ويأتي الحادث تزامنًا مع تنفيذ مناورات "مارشال باور 2025" قرب ميونيخ، والتي تُعد من أكبر مناورات الشرطة العسكرية وأكثرها تعقيدًا في السنوات الأخيرة، بمشاركة نحو 500 جندي لمحاكاة صد هجمات محتملة.

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

الشيخ علي عبد الباقي

البحوث الإسلامية ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان مثالا للعالم الأزهري

فتاوى

فتاوى| حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة.. تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة.. وهل تجب إعادة الصلاة لمن تكلم أثناء الخطبة؟

خطيب المسجد الحرام

اشتملت على أمهات المطالب.. السديس: هذه السورة علمتنا الدعاء ورقية الشفاء

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

