بسبب خطأ في المناورات.. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والجيش بألمانيا

أطلقت الشرطة الألمانية النار عن طريق الخطأ على جنود من الجيش الألماني، أثناء تنفيذ مناورة تدريبية في مدينة إردينغ بولاية بافاريا.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية؛ كانت الشرطة العسكرية التابعة للجيش تنفذ تدريبات ميدانية، عندما أبلغ عدد من سكان المنطقة عن وجود رجال مسلحين وملثمين يتجولون في الموقع، ما استدعى تدخّل قوات الشرطة.

وبحسب مصادر ألمانية ؛ ظن الجنود أن وصول الشرطة جزء من المناورة التدريبية، فأطلقوا النار بذخيرة حية، وردت الشرطة بالمثل، معتقدة أن الموقف تهديد حقيقي، ما أدى إلى إصابة أحد الجنود بجروح طفيفة في الوجه.

وإثر تبادل إطلاق النار ؛ نُقل الجندي المصاب جوًا إلى المستشفى، بينما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، وسط انتشار كثيف للشرطة والإطفاء في الموقع.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن تفاصيل الحادث لا تزال قيد المراجعة، مؤكدًا أن التحقيقات جارية.

ويأتي الحادث تزامنًا مع تنفيذ مناورات "مارشال باور 2025" قرب ميونيخ، والتي تُعد من أكبر مناورات الشرطة العسكرية وأكثرها تعقيدًا في السنوات الأخيرة، بمشاركة نحو 500 جندي لمحاكاة صد هجمات محتملة.