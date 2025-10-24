إجراء عاجل من الكرملين بشأن الولايات المتحدة الأمريكية

نقلت سي إن إن عن مصادرها أن المبعوث الخاص للكرملين وصل إلى واشنطن لإجراء محادثات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقالت المصادر: مبعوث بوتين سيلتقي مسؤولين من إدارة ترامب لمواصلة بحث العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وذكرت المصادر: واشنطن رفعت مؤقتا عقوبات مفروضة على مبعوث الكرملين لمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماعه المترقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أنه قد يلتقيه في وقت لاحق، لكنه شدد على أن العقوبات المفروضة على كبرى شركات النفط الروسية ستكون قاسية وهائلة التأثير.

كما أكد ترامب على أن أثر العقوبات المفروضة على أكبر شركتي نفط روسيتين سيكون كبيرا وهائلا، معربا عن أمله فى أن تساهم بإنهاء الحرب.

ونفي ترامب، ما وردته صحيفة وول ستريت جورنال بمنح أوكرانيا أى إذن باستخدام صواريخ بعيدة المدي، مؤكدا أنه لا علاقة بالولايات المتحدة بإستخدام تلك الصواريخ ولا مصدرها، واصفا ما ذكرته الصحيفة بأنه مزيف وغير دقيق.

وفى الوقت نفسه أعلن وزير الخزانة الأمريكي، فرض عقوبات على روسيا مرتبطة بقطاع النفط، قائلا إن الرئيس ترامب يشعر بخيبة أمل إزاء تعثر محادثات إنهاء الحرب فى أوكرانيا، مضيفا أن الرئيس الروسي لم يكن صريحا مع ترامب خلال المحادثات السابقة.

ووفقا لتصريحات فضائية “العربية”، فى تقرير، فإن الجميع فى واشنطن يري الرئيس بوتين غير جاهز حتي الآن ليدخل فى مفاوضات سلام أو وقف إطلاق النار، ولكن الرئيس ترامب فى كل مرة يتصل به ويقول إن المكالمة كانت جيدة وأنهم كان لديهم اتفاق.

وأضاف التقرير، أنه فى نفس الوقت، بعد قناعة من الرئيس ترامب بأن الرئيس بوتين غير جاد فى هذه المفاوضات، نصح الرئيس بأن عليه إلغاء الاجتماع الذى كان مقررا أن يحدث خلال أسبوع بينهما.