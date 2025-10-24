كيم جونج أون: علاقاتنا العسكرية مع روسيا تتقدم بشكل مستمر

صرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن العلاقات العسكرية بين بلاده وروسيا "ستتطور بلا توقف"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وفي كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس لنصب تذكاري للجنود الكوريين الشماليين الذين قاتلوا إلى جانب روسيا في منطقة كورسك، قال كيم إن "سنوات الأخوة النضالية، التي كفلت تطوير الصداقة الثنائية على المدى الطويل بتضحيات دماء غالية، ستتقدم بلا توقف".

وف سياق آخر، تناول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قبيل لقائه اليوم في لندن بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر عدم جديته بشأن مقترحات إنهاء الحرب.

وأضاف: "لقد عرضنا على بوتين مرارا وتكرارا فرصة إنهاء غزوه غير الضروري، ووقف المجازر، وإعادة قواته، لكنه رفض مرارًا وتكرارا هذه المقترحات وأي فرصة للسلام".

وأشار ستارمر إلى العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اثنتين من أكبر شركات النفط الروسية، قائلاً: "يجب علينا زيادة الضغط على روسيا، بعد الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس ترامب".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية أن أهدافهم في أوكرانيا كما هي ولم تتغير، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وكالة الأنباء "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي وافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا.

وفي وقت سابق؛ أعلنت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، مؤكدة أنها تستهدف القطاعات الرئيسية التي تدعم آلة الحرب ومن بين ذلك صناعة الغاز المسال والمؤسسات المالية الكبرى في موسكو.

وقالت كالاس، في بيان رسمي لها، إن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها وتركت تأثيرًا واضحًا على المؤسسات المالية العامة الروسية والنمو الاقتصادي؛ مشددة على ضرورة تعزيز هذه الجهود بشكل جماعي مع الشركاء الدوليين حتى يتحقق السلام.