حماس : ملتزمون بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونحذر من هذا الأمر

جددت حركة المقاومة الفلسطينية حماس التزامها الكامل بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وحرصنا على إنجاحه وتنفيذه على أرض الواقع.

وقالت حركة حماس في بيان لها : نفذنا المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين ونعمل على استكمال تسليم ما بقي منها.

وأضافت حماس: المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء لأنها تتضمن إشكاليات معقدة.

وتابعت حماس: حريصون على التوافق الوطني الفلسطيني لحل جميع القضايا العالقة الخاصة بشكل الحكم في غزة ما بعد الحرب.

وزادت الحركة في بيانها : نطالب بالضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته وأهمها وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات

وأكملت حماس بيانها بالقول : نحذر من أن دولة الاحتلال قد تستخدم الورقة الإنسانية للابتزاز السياسي.

وتابعت حماس: مقبلون على حوار وطني فلسطيني وندعو إلى الانحياز لحالة الإجماع الوطني الموجودة في غزة.

وأتمت حماس بيانها بالقول : حصلنا على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا إلى جانب تأكيدات أمريكية مباشرة بأن الحرب انتهت فعليا.