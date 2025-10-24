حماس: توافق وطني شامل حول ملفات المرحلة المقبلة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إنّ الاجتماعات الجارية في القاهرة بعد اتفاق شرم الشيخ تمثل أول اجتماع وطني شامل على الأراضي المصرية بعد وقف إطلاق النار، مؤكداً وجود توافق فلسطيني واسع في مختلف الملفات التي جرى بحثها، سواء السياسية أو الميدانية أو الإنسانية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه، بصفته مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، يتابع بشكل مستمر التنسيق مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، موضحاً أن الوصول إلى اتفاق شرم الشيخ كان نتيجة مشاورات وحوارات طويلة أسفرت عن موقف موحد للفلسطينيين.

وتابع: "هذا هو الاجتماع الأول بعد الاتفاق، وتم على أرض مصر لنبني الخطوات في المرحلة المقبلة، وأطمئن الجميع بأن هناك توافق وطني فلسطيني في كل الملفات والقضايا التي تم بحثها ونقاشها".

وأكد بدران أن حركة حماس، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، تتحرك بكل جدية ومصداقية لتنفيذ ما تم الالتزام به، مشدداً على أن الهدف الأساسي كان وقف الحرب والمجازر التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، وأن الجميع حريص على عدم العودة إلى التصعيد مرة أخرى، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في ضمان استمرارية التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار.