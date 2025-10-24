السودان: استهداف محطة كهرباء سنجة يتسبب في تعطيل الإمدادات

أعلنت شركة كهرباء السودان، اليوم الجمعة أن طائرة مسيرة استهدفت محطة "سنجة" التحويلية بولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

وقالت شركة كهرباء السودان إن استهداف محطة كهرباء سنجة قد يتسبب في تعطيل إمداد الكهرباء في ظل استمرار هجمات ميليشيات الدعم السريع، على المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني وهاجمت، نهار الجمعة، بالمسيرات مدينتي سنجة وسنار بولاية سنار، بحسب ما أفادت به صحيفة سودان تريبيون السودانية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شنت قوات الدعم السريع هجوما على مطار الخرطوم الدولي للمرة الرابعة، بعد افتتاحه للعمل لأول مرة منذ 30 شهرا.

وهاجمت مسيرات الدعم السريع الأسبوع الماضي مناطق الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق وسنار كبرى مدن ولاية سنار عدة مرات.

هاجمت المسيرات مدينة الدمازين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقالت حكومة إقليم النيل الأزرق في بيان أن الهجوم يعد الثالث من نوعه وتمكنت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش من افشاله.

وأشارت إلى أن هجمات اليوم الجمعة تسببت في إصابة إثنين من المدنيين تم اسعافهما.

وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها مسيرات الدعم السريع مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار.