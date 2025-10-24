مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. روحانيات تسكن شوارع دسوق ومليوني زائر على الأبواب

يبحث الكثيرون عن تفاصيل مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ، حيث انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وسط أجواء روحانية ومظاهر احتفالية مميزة.

مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ 2025

وأعلنت مديرية الأوقاف بالمحافظة بدء فعاليات المولد التي تستمر لمدة أسبوع كامل حتى الليلة الختامية المقررة يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، وذلك تحت متابعة مباشرة من الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير الإدارات، وسط حضور حاشد من المحبين والمريدين الذين توافدوا من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية والإسلامية لإحياء هذه المناسبة الدينية العريقة.



مولد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ يستقبل مليوني زائر

تستقبل مدينة دسوق خلال أسبوع المولد ما يقرب من مليوني زائر، من داخل مصر وخارجها، وسط استعدادات مكثفة من كافة الجهات المعنية لضمان تنظيم الاحتفالات على أعلى مستوى من الانضباط والأمان.

وتمتد الفعاليات على مدار 7 أيام، حيث تتنوع ما بين حلقات الذكر والإنشاد الديني، والموائد العامرة بالكرم والضيافة التي تميز أهل دسوق في هذه المناسبة السنوية

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن احتفالات مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ تمثل صورة حضارية لمصر، تعكس قيم التسامح والمحبة والرحمة، وتبرز الجانب الروحي والإنساني للشعب المصري.

واستشهد بحديث النبي ﷺ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم.

الدعوة إلى إحياء روح الذكر والسكينة

وأشار وكيل الأوقاف إلى أن إقبال الناس من مختلف الأماكن على مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ يعكس بقاء أثر الصالحين في القلوب، مؤكداً أن ذكر الله حياة للروح، وهو ما أوضحه مدير الدعوة الدكتور عبد القادر سليم، الذي استشهد بحديث النبي ﷺ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت» رواه البخاري.

وأضاف أن مجالس الذكر في هذا المولد المبارك تروي القلوب وتغرس فيها الطمأنينة وتبعث فيها السكينة.



سيدي إبراهيم الدسوقي.. سيرة عطرة ومكانة رفيعة

يُعد سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أقطاب التصوف الأربعة في مصر، وُلد بمدينة دسوق عام 653 هـ، واشتهر بالعلم والزهد والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

أسس الطريقة الدسوقية التي انتشرت داخل مصر وخارجها، وكان يدعو إلى تهذيب النفس والتحلي بالأخلاق المحمدية، ما جعله قبلة للمحبين وطلاب العلم حتى يومنا هذا.

طوارئ عامة في دسوق لاستقبال الزوار

وفي إطار الاستعدادات المكثفة، أعلنت محافظة كفر الشيخ حالة الطوارئ القصوى في مدينة دسوق لاستقبال الحشود الكبيرة من الزائرين.

ونفذت الأجهزة التنفيذية توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، حيث أعلن جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق عن إنهاء جميع الاستعدادات للاحتفال، موضحاً أن الفعاليات تمتد من الجمعة 24 أكتوبر حتى الجمعة 31 أكتوبر 2025 وسط فرحة الأهالي بهذه المناسبة التي ينتظرونها كل عام

غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة

أصدر ساطور القرار رقم 657 لسنة 2025 بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق تضم كافة الأجهزة المعنية، مع إلغاء الإجازات والراحات لجميع نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومسؤولي الأجهزة الخدمية، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة ومتابعة سير الاحتفالات لحظة بلحظة.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية والخدمية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل مع أي طوارئ محتملة بشكل فوري.

وأكد ساطور أن صحة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مع الحرص على توفير كافة سبل الراحة والأمان للزائرين.

وأشار إلى أن مولد سيدي إبراهيم الدسوقي يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر والعالم الإسلامي، حيث تتوافد الطرق الصوفية لإحياء ليالي الذكر والمديح في أجواء مفعمة بالإيمان والسكينة.



إجراءات أمنية مشددة وخدمات طبية متكاملة

وشملت استعدادات مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ، تركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية في محيط المسجد الإبراهيمي وساحة المولد والميدان الرئيسي، إلى جانب تجهيز المؤسسات العلاجية وتوفير سيارات إسعاف متمركزة بالقرب من أماكن التجمعات.

وتم تخصيص 20 سيارة إسعاف إضافية من المراكز المجاورة، فضلاً عن توفير مولدات كهربائية لضمان عدم انقطاع التيار، وتعيين فنيين لمتابعة أعمال الكهرباء داخل المسجد.

كما تم التنسيق الكامل بين الوحدة المحلية وجميع الجهات الخدمية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وصحة وتموين وطب بيطري وهيئة سلامة الغذاء، مع تشغيل غرفة العمليات على مدار الساعة حتى الليلة الختامية يوم الخميس 30 أكتوبر.

وأعلنت الوحدة المحلية أرقاماً لتلقي الشكاوى والاستغاثات على الهواتف 0472568812 و0472562015، أو عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي، بالإضافة إلى الخط الساخن 114 أو رقم إدارة الأزمات 0473220792.

السكك الحديدية تشغل رحلات إضافية إلى دسوق

وفي إطار تسهيل وصول الزوار إلى مدينة دسوق، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل رحلات استثنائية من وإلى المدينة خلال يومي الجمعة 24 و31 أكتوبر 2025، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الركاب.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أن القطارات الإضافية تشمل قطار رقم (465/466) تحيا مصر «طنطا/قلين/دسوق» والعكس، وقطار رقم (632/633) تحيا مصر «دسوق/البصيلي» والعكس طبقاً للجداول الحالية. وشددت الهيئة على حرصها على راحة الركاب وسلامتهم، مطالبة الجميع بالالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، والتواجد في المحطات قبل مواعيد السفر لتفادي الازدحام.

تعطيل الدراسة في 5 مدارس بسبب المولد

من جهة أخرى، أعلن الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تعطيل الدراسة في خمس مدارس بمدينة دسوق بدءاً من السبت 25 أكتوبر وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025، نظراً لتزامنها مع الاحتفالات وتواجد المدارس داخل نطاق مناطق الفعاليات.



وأكد جودة أن القرار جاء بناءً على توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، حرصاً على سلامة الطلاب والأطفال بسبب الإقبال الكبير المتوقع من المريدين والزائرين من داخل وخارج المحافظة.



وشملت المدارس التي سيتم تعطيل الدراسة بها: مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بطريق فوه، ومدرسة النجاح الإعدادية بنات بشارع سعد زغلول، ومدرسة محمد فريد الابتدائية بأرض محرم، ومدرسة الشهيد مدحت الزيات الابتدائية بحي الدلتا، ومدرسة التربية الفكرية بشارع الغفران

وأوضح وكيل الوزارة أن إدارة دسوق التعليمية برئاسة الدكتور وائل هراس أرسلت إشعارات رسمية إلى المدارس المعنية للإعلان عن القرار داخلها، مؤكداً أن تعطيل الدراسة يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية التي تُتخذ خلال فعاليات المولد والتي قد تشمل إغلاق بعض الطرق المؤدية للمدارس لضمان انسيابية الحركة وتنظيم دخول الزائرين

ختام روحاني واحتفاء شعبي

من المتوقع أن تختتم فعاليات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي مساء الخميس 30 أكتوبر 2025، وسط أجواء مهيبة تجمع بين روحانية الذكر وحفاوة الاستقبال الشعبي التي تميز مدينة دسوق في كل عام، لتؤكد مجدداً مكانة هذا المولد كأحد أكبر وأعرق الاحتفالات الدينية في مصر والعالم العربي.



