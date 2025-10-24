قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
خلال جولة ليلية مفاجئة.. مخالفات بالجملة في مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في مصر
وزير الكهرباء يجتمع بالخبراء والاستشاريين لبدء تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة العضوية
بريطانيا تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ دفاعي إضافي
التيك توكر كروان مشاكل يغادر محبسه بعد وقف حبسه في قضية سب وقذف
ترامب يعترف بدوره الفعال في تفجيرات البيجر بلبنان وسوريا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمدينة القوصية في أسيوط
وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طوارئ في كفر الشيخ لاستقبال مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي

مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي
مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي
محمود زيدان

تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حالة من الطوارئ لاستقبال مولد سيدي إبراهيم الدسوقي والذي يستمر على مدار أسبوع كامل.

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ أعلن جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق عن إنهاء كافة الاستعدادات لبدء الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي الذي يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر ويبدأ خلال الفترة من الجمعة 24 أكتوبر ويستمر حتى الجمعة 31 أكتوبر 2025 وسط فرحة أهالي دسوق بهذه المناسبة الطيبة التي ينتظرونها كل عام.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس المركز والمدينة قراراً رقم 657 لسنة 2025 برئاسته بتشكيل غرفة عمليات رئيسة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق تضم كافة الأجهزة المعنية بتنظيم وتصريف الأمور بكافة جوانبها وشمل القرار إلغاء كافة الإجازات والراحات لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وجميع رؤساء ومسؤولي الأجهزة المنوطة.

جاء هذا  استعداداً للاحتفال ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المركز والمدينة الخدمية والتنفيذية لتعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات ترد من المواطنين ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها بشكل فوري طوال فترة الاحتفال بالمولد.

 وأكد ساطور، أن صحة وسلامة المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال الاحتفال تعد أحد الملفات التي توليها المحافظة أهمية بالغة مشيراً إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

 وتُحتفل الطرق الصوفية بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي في شهر أكتوبر من كل عام ويعتبر من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر ويتوافد عليه المريدون من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية.

 وأوضح ساطور أنه من المنتظر أن تستقبل مدينة دسوق الآلاف من مريدي سيدي إبراهيم الدسوقي من مختلف المحافظات والبلدان الإسلامية اعتباراً من اليوم وحتى الجمعة 31 أكتوبر.

 وجرى تركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية وتجهيز المؤسسات العلاجية طوال الاحتفالات وتوفير سيارات إسعاف جاهزة ومتمركزة في أماكن قريبة بنطاق الاحتفالات إضافة إلى 20 سيارة إسعاف إضافية من المراكز المجاورة.

 وجرى توفير المولدات الكهربائية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي والتركيز على مناطق الميدان الإبراهيمي والمسجد الإبراهيمي وساحة المولد وتعيين فني مرافق من شبكة الكهرباء داخل مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.

 وقامت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ وإدارة الأوقاف بإعداد برنامج إقامة الندوات الدينية بجميع مساجد المدينة على أن يحاضر فيه نخبة من أكفأ الدعاة.

 وفرضت الجهات الأمنية إجراءات مشددة وتأميناً كاملاً للزائرين ورواد المسجد وتأمين مداخل ومخارج دسوق وكاميرات المراقبة المتواجدة بجميع أماكن التجمعات لمولد الإمام إبراهيم الدسوقي والبوابات الأمنية الموجودة على مداخل الميدان وأبواب المسجد.

 وهناك تنسيق كامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وجميع الجهات الخدمية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وإسعاف وصحة وتموين وطب بيطري وهيئة سلامة الغذاء وغرفة عمليات رئيسية بمجلس مدينة دسوق على مدار الساعة طوال فترة الاحتفال وحتى الليلة الختامية المقرر لها مساء الخميس 30 أكتوبر.

 كما جرى تخصيص رقم غرفة العمليات على أرقام 0472568812 و 0472562015 أو التواصل على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمركز ومدينة دسوق لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين أو الخط الساخن 114 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات على الرقم 0473220792 مشدداً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو محاولة استغلال المواطنين.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مدينة دسوق دسوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

ترشيحاتنا

أداب خطبة الجمعه

آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح

الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء .. الإفتاء توضح

شهادة المرأة على عقد الزواج

هل يجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟ اعرف الرأي الحاسم للفقهاء

بالصور

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

جيب تستدعي سياراتها الهجينة بسبب عطل خطير

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد