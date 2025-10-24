تزامناً مع مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم الدسوقي| صور

أدى الآلاف من رواد وزوار المسجد الإبراهيمي من جميع أنحاء الجمهورية وأهالي مدينة دسوق صلاة الجمعة الافتتاحية لمولد العارف بالله، سيدي إبراهيم الدسوقي، التي يبدأ الاحتفال بذكرى مولده اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى الجمعة 31 من الشهر الجاري.

جاء ذلك بحضور كل من فضيلة الشيخ عادل زويل مدير إدارة أوقاف قبلي، والشيخ محمد مختار أبو زيد وكيل مشيخة الطرق الصوفية بدسوق والشيخ حاتم البري، والشيخ بشيري محمدي وقيادات وزارة الأوقاف وقيادات المشيخة العامة للطرق الصوفية، والقيادات الأمنية.

بدأت شعائر صلاة الجمعة بتقديم للشيخ أحمد الفاطري تلاها القرآن الكريم لفضيلة الشيخ قطب الطويل وأذن الظهر الشيخ أحمد رجب النجار وأذان الجمعة الشيخ قطب الطويل وألقى خطبة الجمعة وأم المصلين الشيخ بشير محمدي إمام المسجد الإبراهيمي بعنوان: البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى للإنسان والحفاظ على البيئة.

يذكر أن مدينة دسوق استقبلت المترددين على مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بدءاً من اليوم الجمعة الماضية 24 أكتوبر، والذي يستمر وسط إجراءات أمنية لتأمين الزوار خلال فترة الاحتفال بالمولد، حتى 31 أكتوبر وتقام الليلة الختامية الخميس 30 أكتوبر الجاري.