مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
محافظات

تزامناً مع مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد إبراهيم الدسوقي| صور

مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي
مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي
محمود زيدان

أدى الآلاف من رواد وزوار المسجد الإبراهيمي من جميع أنحاء الجمهورية وأهالي مدينة دسوق صلاة الجمعة الافتتاحية لمولد العارف بالله، سيدي إبراهيم الدسوقي، التي يبدأ الاحتفال بذكرى مولده اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى الجمعة 31 من الشهر الجاري.

جاء ذلك بحضور كل من فضيلة الشيخ عادل زويل مدير إدارة أوقاف قبلي، والشيخ محمد مختار أبو زيد وكيل مشيخة الطرق الصوفية بدسوق والشيخ حاتم البري، والشيخ بشيري محمدي وقيادات وزارة الأوقاف وقيادات المشيخة العامة للطرق الصوفية، والقيادات الأمنية.

بدأت شعائر صلاة الجمعة بتقديم للشيخ أحمد الفاطري تلاها القرآن الكريم لفضيلة الشيخ قطب الطويل وأذن الظهر الشيخ أحمد رجب النجار وأذان الجمعة الشيخ قطب الطويل وألقى خطبة الجمعة وأم المصلين الشيخ بشير محمدي إمام المسجد الإبراهيمي بعنوان: البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى للإنسان والحفاظ على البيئة.

يذكر أن مدينة دسوق استقبلت المترددين على مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بدءاً من اليوم الجمعة الماضية 24 أكتوبر، والذي يستمر وسط إجراءات أمنية لتأمين الزوار خلال فترة الاحتفال بالمولد، حتى 31 أكتوبر وتقام الليلة الختامية الخميس 30 أكتوبر الجاري.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ دسوق مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أخبار كفر الشيخ

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

غزة

روح الصمود لا تقهر.. أهل غزة يثبتون للعالم أن الإرادة أقوى من الحصار

الصين

وزير التجارة الصيني: بكين وواشنطن قادرتان على تسوية الخلافات التجارية

نتنياهو

حابس الشروف: واشنطن تضغط على إسرائيل لمنع مخطط ضم الضفة الغربية

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

