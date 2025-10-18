أوقاف كفر الشيخ: اجتماع طارئ استعدادًا لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي..صور

عقد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا طارئًا بجميع العاملين بمسجد ومقام سيدي إبراهيم الدسوقي، وذلك لمناقشة خطة العمل والتنظيم خلال فترة المولد، المقرر إقامته خلال الأسبوع المقبل.

يأتي هذا في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة لشؤون المساجد، وحُسن استقبال زوار المسجد والمقام، بما يعكس الصورة المشرفة لوزارة الأوقاف وجهودها في خدمة بيوت الله تعالى.

كما دعا وكيل وزارة الأوقاف، الجميع إلى بذل أقصى الجهود لضمان راحة الزائرين، والحفاظ على نظافة المسجد وقدسيته، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائمًا واحةً للأمن والأمان والاستقرار.