قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
ضياء رشوان: نتنياهو يتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية
البنك الأهلي يتقدم بهدف نظيف على الجونة بالشوط الأول في الدوري
ضياء رشوان: اتفاق شرم الشيخ منع تهجير الفلسطينيين بأي شكل حتى الطوعي
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والجونة بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف كفر الشيخ: اجتماع طارئ استعدادًا لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي..صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ
وكيل أوقاف كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا طارئًا بجميع العاملين بمسجد ومقام سيدي إبراهيم الدسوقي، وذلك لمناقشة خطة العمل والتنظيم خلال فترة المولد، المقرر إقامته خلال الأسبوع المقبل.

يأتي هذا في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة لشؤون المساجد، وحُسن استقبال زوار المسجد والمقام، بما يعكس الصورة المشرفة لوزارة الأوقاف وجهودها في خدمة بيوت الله تعالى.

كما دعا وكيل وزارة الأوقاف، الجميع إلى بذل أقصى الجهود لضمان راحة الزائرين، والحفاظ على نظافة المسجد وقدسيته، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائمًا واحةً للأمن والأمان والاستقرار.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ دسوق أوقاف كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

أسعار الدواجن

عاودت التراجع.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

منتخب المغرب للشباب

موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025

صورة من اللقاء

البنك الأهلي يفوز على الجونة بثلاثية نظيفة بالدوري

محمود جهاد

محمود جهاد يؤدي تدريبات تأهيلية بالزمالك بعد استبعاده من مواجهة ديكيداها

بالصور

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

فيديو

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد