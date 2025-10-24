قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تقارير إعلامية: الفصائل الفلسطينية ترفض الضم والتهجير وتطرح خطة لإدارة وإعمار غزة

منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت رفضها جميع أشكال الضم والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدة أن أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض تُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينية الثابتة والقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الفصائل على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وبحقه في العودة، وأنه لن يقبل بأي مشاريع تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية أو تغيير هويتها الديموغرافية.

دعوة إلى موقف وطني موحد

وأكدت الفصائل أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، ورؤية سياسية تقوم على وحدة الكلمة والموقف، لمجابهة التحديات السياسية والإنسانية الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن وحدة الصف الفلسطيني تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، والحفاظ على الثوابت الوطنية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تقدير لدور مصر والوسطاء الدوليين

وجّهت الفصائل الفلسطينية الشكر والتقدير إلى مصر والوسطاء الدوليين على الجهود الكبيرة المبذولة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ودورهم الفاعل في وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت أن مصر تواصل دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق الوفاق الوطني بين مختلف القوى.

قرار أممي لمراقبة وقف إطلاق النار

كما أكدت الفصائل على أهمية استصدار قرار أممي لتشكيل قوات أممية مؤقتة تتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل ضمانة حقيقية لعدم تكرار الاعتداءات، ولتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية.

إدارة انتقالية من أبناء قطاع غزة

واقترحت الفصائل تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة تتشكل من المستقلين (التكنوقراط) من أبناء القطاع، تتولى إدارة الشؤون اليومية والخدمات الأساسية، تمهيدًا لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار نظام سياسي موحد.

لجنة دولية لإعادة إعمار القطاع

كما دعت الفصائل إلى إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية الرسمية، مشددة على ضرورة أن تضمن هذه الآلية الشفافية وعدالة التوزيع، بما يحافظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني ويمنع تسييس ملف الإعمار.

تأكيد على استمرار العمل المشترك

واختتمت الفصائل الفلسطينية بيانها بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك بين القوى الوطنية لتوحيد الرؤى والمواقف، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، مشددة على أن وحدة الموقف الفلسطيني هي الطريق الوحيد لحماية الحقوق الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الفصائل الفلسطينية قطاع غزة التهجير في قطاع غزة وحدة الصف الفلسطيني

حفل زفاف حاتم صلاح
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
نشرة المرأة والمنوعات
