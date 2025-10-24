الفصائل الفلسطينية تطرح رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة وتوحيد الصف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الفصائل الفلسطينية وجّهت رسالة تقدير وشكر إلى مصر والوسطاء الدوليين على جهودهم المستمرة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ومساعيهم المتواصلة لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وأكدت الفصائل أن الدور المصري كان وما زال محوريًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتوحيد الموقف العربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات السياسية والإنسانية الراهنة.

توحيد الرؤى والمواقف الفلسطينية

وشددت الفصائل على أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، من أجل توحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود لتحقيق وحدة الصف واستعادة اللحمة الوطنية.

قرار أممي لمراقبة وقف إطلاق النار

وأكدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، بهدف ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات، ومنع تكرار التصعيد، وتأمين حياة المدنيين داخل القطاع.

لجنة دولية لإعادة إعمار قطاع غزة

وفي سياق متصل، دعت الفصائل إلى إنشاء لجنة دولية تتولى الإشراف على تمويل وتنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشددة على أهمية أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية الرسمية، وبما يضمن الحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

وأكدت أن هذه اللجنة يجب أن تعمل وفق آليات شفافة ومنظمة تضمن وصول التمويل إلى مستحقيه وإعادة بناء البنية التحتية التي دُمرت خلال العدوان.

إدارة انتقالية من أبناء قطاع غزة

كما طرحت الفصائل الفلسطينية مقترحًا يقضي بـ تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة تتشكل من أبناء القطاع من المستقلين (التكنوقراط)، تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لتحقيق الوحدة الكاملة بين مؤسسات الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.