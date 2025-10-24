اللوتري الأمريكي ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الماضية حول اللوتري الأمريكي 2025، أو ما يعرف ببرنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالاضافة الي خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025.

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

حيث يسعى آلاف المواطنين سنويا إلى الحصول على فرصة التقديم في هذا البرنامج الرسمي الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، طمعا في الفوز بالبطاقة الخضراء التي تتيح الإقامة الدائمة والعمل القانوني داخل الولايات المتحدة.

ما هو اللوتري الأمريكي؟

اللوتري الأمريكي أو Green Card Lottery هو برنامج سنوي معتمد من الكونجرس الأمريكي وتديره وزارة الخارجية، يهدف إلى منح ما يصل إلى 55 ألف تأشيرة سنويا للأشخاص من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى أمريكا، من بينهم مصر.

ويعد بمثابة نظام قرعة إلكترونية يتم فيه اختيار الفائزين بشكل عشوائي بين المتقدمين المؤهلين، حيث يحصل الفائز على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة مع حق العمل والدراسة والعيش بحرية.

آخر موعد للتقديم في اللوتري الأمريكي 2025

يستمر التقديم الإلكتروني في برنامج الهجرة العشوائية حتى 6 نوفمبر 2025 عبر الموقع الرسمي الوحيد للبرنامج: (https://dvprogram.state.gov). وبعد هذا الموعد، يتم غلق باب التسجيل تمهيدا لبدء عمليات الفرز والإعلان عن النتائج في مايو 2026، على أن تبدأ إجراءات إصدار التأشيرات للفائزين خلال الفترة من أكتوبر 2026 وحتى سبتمبر 2027.

شروط التقديم في قرعة الهجرة الأمريكية 2027

يشترط للتقديم أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري المفعول أثناء فترة التسجيل، إلا إذا أعلنت الخارجية الأمريكية استثناء رسميا لذلك العام.

كما يجب الالتزام بقاعدة عدم التكرار، حيث يؤدي تقديم أكثر من استمارة إلى الاستبعاد التلقائي من القرعة.

ويتعين على المتقدم إدخال جميع البيانات الشخصية بدقة كما هي مثبتة في المستندات الرسمية، بما في ذلك الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية، ومعلومات الأسرة.

كما يشترط على الذكور من الدول التي تطبق التجنيد الإجباري تقديم ما يثبت الموقف من الخدمة العسكرية.

أما الصورة الشخصية، فيجب أن تكون حديثة وواضحة بخلفية فاتحة، بمقاسات 600×600 بكسل، وترفع إلكترونيا وفقا للمواصفات التي تحددها وزارة الخارجية الأمريكية.

خطوات التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2027

يتم التسجيل إلكترونيا فقط من خلال موقع البرنامج، عبر فتح استمارة (DV-2027) وملء البيانات المطلوبة بعناية.

وتشمل الخطوات:

إدخال المعلومات الشخصية مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الدولة، ومعلومات الاتصال.

تحديد صفة المتقدم سواء كان الشخص الرئيسي أو أحد أفراد أسرته.

إدخال المؤهل الدراسي أو الخبرة العملية المطلوبة.

تحميل الصورة الشخصية بالمواصفات المحددة.

مراجعة البيانات جيدا قبل الإرسال، إذ لا يمكن تعديلها بعد الإرسال.

الاحتفاظ برقم التأكيد (Confirmation Number) الذي يستخدم لاحقا لمعرفة النتيجة عبر الموقع الرسمي.

طريقة الاختيار والإجراءات بعد القبول

تختار وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 100 ألف متقدم مؤهل مبدئيا عبر القرعة الإلكترونية، ثم يتم منح 55 ألف تأشيرة فقط بعد استكمال المستندات المطلوبة.

في حال الفوز، يتم تحديد مقابلة شخصية في السفارة الأمريكية وتقديم الأوراق الرسمية مثل المؤهل الدراسي وجواز السفر والسجل الجنائي وإثبات الحالة الاجتماعية، قبل إصدار التأشيرة النهائية.

الرسوم والمواعيد الرسمية

بدءا من عام 2025، تم فرض رسوم تسجيل إلكتروني قدرها دولار واحد فقط للمشاركة في القرعة، بينما تبلغ رسوم التأشيرة للفائزين 330 دولارا تدفع بعد القبول.

يحظى برنامج اللوتري الأمريكي، أو ما يعرف رسميا باسم برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باهتمام واسع حول العالم نظرا لما يوفره من فرص واقعية للحصول على الإقامة الدائمة داخل أمريكا بطريقة قانونية ومجانية تقريبا.

ويعرف مصطلح Lottery في اللغة الإنجليزية بمعنى اليانصيب، وسمي البرنامج بهذا الاسم لأنه يعتمد على نظام القرعة السنوية العشوائية التي تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية تحت إشراف الكونجرس الأمريكي، وتجرى مرة كل عام بمشاركة ملايين المتقدمين من مختلف الدول.

ويهدف البرنامج إلى منح تأشيرات الإقامة الدائمة المعروفة باسم البطاقة الخضراء (Green Card) لما يقرب من 55 ألف شخص سنويا من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، من بينهم مصر.

وتتيح هذه البطاقة لحامليها التمتع بكافة الحقوق الأساسية للمقيمين الدائمين في أمريكا، بما في ذلك حق العمل والتعليم والعيش بحرية في جميع الولايات.

مميزات اللوتري الأمريكي

يعد الفوز في برنامج الهجرة العشوائية بمثابة نقطة تحول كبيرة في حياة الفائزين، حيث يمنحهم العديد من الامتيازات التي توازي ما يتمتع به المواطن الأمريكي، باستثناء بعض الحقوق السياسية المرتبطة بالجنسية.

وتتمثل أبرز هذه المميزات فيما يلي:

الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية: يحصل الفائز باللوتري على إقامة قانونية دائمة داخل الولايات المتحدة، تتيح له العيش في أي ولاية يختارها دون قيود زمنية أو شروط تجديد سنوية.



حرية السفر والتنقل: يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بحق السفر بحرية من وإلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرات إضافية، ما يمنحهم ميزة الاستقرار والتنقل السلس بين الدول.



العمل القانوني الكامل: يمكن لحاملي البطاقة الخضراء العمل في أي قطاع داخل أمريكا سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، دون الحاجة إلى تأشيرات عمل إضافية، كما يحق لهم تأسيس مشاريع خاصة أو ممارسة الأعمال الحرة.



الاستفادة من الخدمات العامة: يحصل المقيمون الدائمون على العديد من المزايا الحكومية مثل الرعاية الصحية والتعليم العام والضرائب والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن برامج الضمان الاجتماعي والتقاعد التي يستفيد منها المواطنون الأمريكيون أنفسهم.



الحق في الدراسة بالجامعات الأمريكية: يمكن للفائزين وأبنائهم الالتحاق بالمدارس والجامعات الأمريكية بتكلفة أقل مقارنة بالطلاب الأجانب، مع إمكانية الحصول على منح دراسية داخل المؤسسات التعليمية.



إمكانية الحصول على الجنسية الأمريكية: بعد الإقامة لفترة قانونية متصلة، يحق لحاملي البطاقة الخضراء التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية دون أن يفقدوا جنسيتهم الأصلية، ليصبحوا مواطنين أمريكيين بكامل الحقوق والواجبات.



سهولة تجديد البطاقة: تكون البطاقة الخضراء صالحة لمدة عشر سنوات، ويمكن تجديدها بسهولة عبر إجراءات إلكترونية مبسطة دون الحاجة إلى مغادرة الولايات المتحدة.

ويمثل اللوتري الأمريكي حلما للملايين حول العالم، خاصة للشباب الباحثين عن فرص أفضل للحياة والعمل والتعليم، إذ يعد أحد المسارات الشرعية والأكثر أمانا للهجرة إلى الولايات المتحدة، بعيدا عن الطرق غير القانونية أو الهجرة غير النظامية التي قد تنطوي على مخاطر جسيمة.