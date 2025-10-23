محمد مصطفى شردي: نتنياهو اتزنق مع أمريكا والعالم كله.. فيديو

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن نتنياهو اتزنق مع أمريكا والعالم والدول العربية والإسلامية والمهتمة بالشأن الفلسطيني.

وأضاف محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الكنيست الإسرائيلي حصل على موافقة مبدأية لوضع الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية ومن بعدها انقلبت الدنيا.

وتابع: مصر أصدرت بيان مع مجموعة من الدول لإدانة ما عمله الكنيست الإسرائيلي، وهذه الدول هي: مصر، الأردن، أندونيسيا، باكستان، تركيا، جيبوتي، السعودية، عمان، جامبيا، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، ماليزيا، نيجيريا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي.