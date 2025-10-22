اللوتري الأمريكي 2026 .. رابط التسجيل والشروط وخطوات التقديم للهجرة إلى أمريكا

بدأ رسميًا التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2026، المعروف باسم اللوتري الأمريكي أو قرعة البطاقة الخضراء "Green Card"، وهو أحد أهم البرامج التي تمنح فرصة سنوية لحوالي 55 ألف شخص حول العالم للحصول على الإقامة الدائمة في أمريكا.

ويُعد هذا البرنامج من أكثر طرق الهجرة طلبًا، إذ يتيح لمواطني الدول المؤهلة، ومن بينها مصر، التقديم مجانًا عبر موقع رسمي تابع للحكومة الأمريكية، وفق نظام اختيار إلكتروني عشوائي يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

موعد التقديم في اللوتري الأمريكي 2026

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن باب التسجيل في اللوتري الأمريكي لعام 2026 قد فُتح رسميًا، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 6 نوفمبر 2025.

وأكدت الوزارة أن الموقع الرسمي للتقديم سيُغلق تمامًا في الموعد المحدد، ولن يُسمح بإرسال أي طلبات جديدة أو تعديل البيانات بعد هذا التاريخ. لذلك، شددت على ضرورة الإسراع في التسجيل قبل إغلاق النظام الإلكتروني.

كما أوضحت أن نتائج القرعة سيتم إعلانها في مايو 2026 عبر الموقع نفسه، حيث يمكن لكل متقدم متابعة طلبه باستخدام رقم التأكيد (Confirmation Number) الذي يحصل عليه بعد التسجيل مباشرة.

رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2026

يتم التسجيل حصريًا من خلال الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية عبر الرابط المخصص لذلك، حيث يملأ المتقدم استمارة إلكترونية تعرف باسم نموذج (DV-2027)، وهي متاحة باللغة الإنجليزية فقط.

ويُنصح بعدم اللجوء لأي مواقع أو وسطاء غير رسميين، إذ لا توجد أي جهات وسيطة أو مكاتب معتمدة من الحكومة الأمريكية، ويجب الحذر من المواقع الاحتيالية التي تدّعي المساعدة في التقديم مقابل مبالغ مالية.

خطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026

حددت وزارة الخارجية الأمريكية الخطوات الآتية لإتمام التسجيل بنجاح في برنامج الهجرة العشوائية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية عبر الرابط الخاص ببرنامج اللوتري.

عبر الرابط الخاص ببرنامج اللوتري. فتح استمارة التقديم واختيار نموذج القرعة الإلكتروني (DV-2027) .

. إدخال البيانات الشخصية الدقيقة، وتشمل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، محل الميلاد، الدولة المؤهلة، الجنس، الحالة الاجتماعية، وعدد الأبناء.

تحديد صفة المتقدم، سواء رئيسي أو أحد أفراد الأسرة .

أو . إدخال المؤهل الدراسي أو الخبرة العملية المطلوبة حسب شروط العام الحالي.

المطلوبة حسب شروط العام الحالي. تحميل الصورة الشخصية وفق المواصفات الفنية المطلوبة ، والتي تشمل خلفية بيضاء ومقاس 600×600 بكسل.

، والتي تشمل خلفية بيضاء ومقاس 600×600 بكسل. مراجعة جميع البيانات بعناية قبل الضغط على «إرسال الطلب».

الاحتفاظ بـ رقم التأكيد (Confirmation Number) لمتابعة النتيجة في وقت لاحق.

وتشير السلطات الأمريكية إلى أنه في حالة القبول المبدئي، يتم تحديد مقابلة شخصية في السفارة الأمريكية، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت صحة المعلومات الواردة في الطلب.

الشروط المطلوبة للتقديم في اللوتري الأمريكي 2026

تتضمن شروط التقديم في برنامج الهجرة العشوائية مجموعة من البنود التي يجب الالتزام بها، وهي كالآتية:

يجب أن يكون المتقدم من إحدى الدول المسموح لها بالمشاركة في البرنامج.

في البرنامج. لا يوجد حد أدنى للعمر، لكن يُفضل أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا لضمان أهلية التقديم.

لضمان أهلية التقديم. يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة على الأقل، أو لديه سنتان من الخبرة العملية في وظيفة تتطلب تدريبًا لمدة عامين أو أكثر.

على الأقل، أو لديه في وظيفة تتطلب تدريبًا لمدة عامين أو أكثر. يُشترط إدخال بيانات دقيقة وصحيحة ، إذ يؤدي أي خطأ إلى استبعاد الطلب.

، إذ يؤدي أي خطأ إلى استبعاد الطلب. لأول مرة منذ إطلاق البرنامج، فُرضت رسوم تسجيل رمزية بقيمة 1 دولار أمريكي فقط تُسدد إلكترونيًا أثناء ملء الطلب.

يُمكن التقديم من دون إدخال بيانات جواز السفر، لكن يُشترط أن يكون لدى المتقدم جواز ساري عند الفوز واستكمال الإجراءات.

أهمية رقم التأكيد (Confirmation Number)

يُعتبر رقم التأكيد أحد أهم خطوات التقديم في اللوتري الأمريكي، حيث يتم استخدامه لاحقًا عند الاستعلام عن نتيجة القرعة عبر الموقع الرسمي.

ولا يمكن استرجاع الرقم في حال فقدانه، لذلك توصي الجهات الرسمية بطباعته أو حفظه إلكترونيًا في أكثر من مكان، لأنه الوسيلة الوحيدة للتحقق من الفوز أو عدمه.

إعلان النتائج وطريقة المتابعة

تُعلن نتائج اللوتري الأمريكي عادة في النصف الأول من شهر مايو من العام التالي لانتهاء فترة التقديم، وذلك عبر الموقع الرسمي للبرنامج.

ويتمكن المتقدمون من معرفة النتيجة بإدخال رقم التأكيد وتاريخ الميلاد، ثم الانتقال إلى صفحة النتيجة لمعرفة ما إذا تم اختيارهم في القرعة أم لا.

وفي حال القبول، يتعين على الفائز متابعة التعليمات الواردة في الموقع، وحجز مقابلة السفارة الأمريكية لاستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على البطاقة الخضراء (Green Card).

نصائح مهمة للراغبين في التسجيل اللوتري الأمريكي

يُنصح بالتسجيل المبكر لتجنب الضغط على الموقع في الأيام الأخيرة.

يجب التأكد من مطابقة الصورة للمواصفات المطلوبة تمامًا، لأن الصورة غير الصحيحة قد تؤدي إلى رفض الطلب تلقائيًا.

لا يُسمح بتكرار التقديم لنفس الشخص في نفس العام، وإلا يتم استبعاده.

يمكن للزوج والزوجة التقديم كلٌ على حدة، لزيادة فرص الفوز لأحد أفراد الأسرة.