كوريا الجنوبية: محادثات وشيكة مع أمريكا بشأن مراجعة اتفاقية الطاقة النووية

قال وزير الخارجية في كوريا الجنوبية "جو هيون" اليوم الخميس إن بلاده ستبدأ قريبا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية الطاقة النووية الثنائية بين البلدين؛ من أجل تحقيق المزيد من المرونة في إعادة معالجة الوقود المستهلك وتخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني في مجال الطاقة.



وأدلى "جو" بهذه التصريحات في مقابلة إذاعية، في إشارة إلى "اتفاقية 123"، التي تسمح لكوريا الجنوبية بإعادة معالجة الوقود المستهلك بشكل محدود للغاية وتخصيب اليورانيوم بنسبة أقل من 20%، فقط بموافقة الولايات المتحدة.



وتسعى سول إلى إعادة التفاوض مع واشنطن بشأن الاتفاقية للسماح لها بإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وتخصيب اليورانيوم حتى تتمكن من إنتاج وقودها النووي لأغراض الطاقة المدنية.



وقال وزير الخارجية الكوري - خلال المقابلة مع راديو (إم.بي.سي.) - "نشغل 26 مفاعلا نوويا تجاريا، ولا توجد دولة أخرى لديها هذا المستوى من الطاقة النووية وتعتمد كليا على الوقود المستورد".. مضيفا أن سول دعت - بقوة - إلى ضرورة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك من منظور صناعي.. مبينا أنه "تم قبول ذلك، ونحن نخطط لبدء المفاوضات قريبا".



وقد حافظت الولايات المتحدة على موقف حذر بشأن رفع قيود الاتفاقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف من انتشار الأسلحة النووية، حيث يمكن استخدام منشأة إعادة المعالجة لاستخراج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية.



وردا على سؤال حول ما إذا كانت سول وواشنطن ستعلنان عن اتفاقهما النهائي بشأن شروط حزمة الاستثمار الكورية الجنوبية البالغة 350 مليار دولار في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي ستعقد الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، قال "جو" إنه لا يوجد جدول زمني محدد لإنهاء المحادثات.. مضيفا: ليس من الضروري أن نضع موعدا نهائيا صارما لهذا الأمر.. ولم يتم استيفاء هذه الشروط بالكامل، فيمكننا أن نأخذ مزيدا من الوقت لمواصلة المفاوضات.