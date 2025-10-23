قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغضب بوتين.. أمربكا تفرض عقوبات على روسيا
المخرج محمد سامي ينضم لمسابقة أوسم 100 رجل بالعالم
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق المعصرة داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية
إعلام عبري : سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة
محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية
تحذير من ظلام تكنولوجي.. ناسا تكشف سيناريو كارثي يهدد العالم
طقس حار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار ..الصحة العالمية تنفذ عمليةإجلاء طبي من قطاع غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه
البابا تواضروس: كلمة الله تُنقي الإنسان وتُشبعه بالحلاوة الروحية
لليوم الثالث .. الخرطوم تتعرض لهجوم قوي بالمسيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: محادثات وشيكة مع أمريكا بشأن مراجعة اتفاقية الطاقة النووية

كوريا الجنوبية: محادثات وشيكة مع الولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية الطاقة النووية
كوريا الجنوبية: محادثات وشيكة مع الولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية الطاقة النووية
أ ش أ

قال وزير الخارجية في كوريا الجنوبية "جو هيون" اليوم الخميس إن بلاده ستبدأ قريبا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية الطاقة النووية الثنائية بين البلدين؛ من أجل تحقيق المزيد من المرونة في إعادة معالجة الوقود المستهلك وتخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني في مجال الطاقة.


وأدلى "جو" بهذه التصريحات في مقابلة إذاعية، في إشارة إلى "اتفاقية 123"، التي تسمح لكوريا الجنوبية بإعادة معالجة الوقود المستهلك بشكل محدود للغاية وتخصيب اليورانيوم بنسبة أقل من 20%، فقط بموافقة الولايات المتحدة.


وتسعى سول إلى إعادة التفاوض مع واشنطن بشأن الاتفاقية للسماح لها بإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وتخصيب اليورانيوم حتى تتمكن من إنتاج وقودها النووي لأغراض الطاقة المدنية.


وقال وزير الخارجية الكوري - خلال المقابلة مع راديو (إم.بي.سي.) - "نشغل 26 مفاعلا نوويا تجاريا، ولا توجد دولة أخرى لديها هذا المستوى من الطاقة النووية وتعتمد كليا على الوقود المستورد".. مضيفا أن سول دعت - بقوة - إلى ضرورة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك من منظور صناعي.. مبينا أنه "تم قبول ذلك، ونحن نخطط لبدء المفاوضات قريبا".


وقد حافظت الولايات المتحدة على موقف حذر بشأن رفع قيود الاتفاقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف من انتشار الأسلحة النووية، حيث يمكن استخدام منشأة إعادة المعالجة لاستخراج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية.


وردا على سؤال حول ما إذا كانت سول وواشنطن ستعلنان عن اتفاقهما النهائي بشأن شروط حزمة الاستثمار الكورية الجنوبية البالغة 350 مليار دولار في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي ستعقد الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، قال "جو" إنه لا يوجد جدول زمني محدد لإنهاء المحادثات.. مضيفا: ليس من الضروري أن نضع موعدا نهائيا صارما لهذا الأمر.. ولم يتم استيفاء هذه الشروط بالكامل، فيمكننا أن نأخذ مزيدا من الوقت لمواصلة المفاوضات.

وزير الخارجية في كوريا الجنوبية جو هيون الولايات المتحدة اتفاقية الطاقة النووية الثنائية إعادة معالجة الوقود المستهلك تخصيب اليورانيوم مجال الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يحقق رقما تاريخيا بعد سحق كلوب بروج برباعية

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

مباريات

أبرز مباريات اليوم الخميس 23-10-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد