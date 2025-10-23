عماد الدين حسين: تهديد ترامب لإسرائيل بفقدانها دعم أمريكا حال أقدمت على ضم الضفة تحول إيجابي مهم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين, إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ضم الضفة الغربية "لن يحدث"، وأن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة إذا أقدمت على ذلك، يمثل تطوراً إيجابياً شديد الأهمية في الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي لؤي أباظة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الموقف يأتي بعد سلسلة من الجهود المصرية والعربية التي كان لها دور كبير في إحداث هذا التحول، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد تبنى في السابق مواقف سلبية تجاه الحقوق الفلسطينية، إلا أن تصريحاته الأخيرة تعكس تحولاً إيجابياً يجب الترحيب به ودعمه.

وتابع، أن الموقف الأمريكي الأخير يثبت أن إسرائيل ما كانت لتجرؤ على اتخاذ مواقفها المتطرفة لولا الدعم الأمريكي، مؤكداً أن هذا التصريح يعكس مدى التأثير العربي حينما تتوحد الدول الفاعلة على رؤية استراتيجية واحدة. وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع قادة الدول العربية بالرئيس الأمريكي في نيويورك خلال الشهر الماضي كان له أثر واضح في هذا التحول، خاصة بعدما استخدمت الدول العربية أوراقها السياسية بصورة إيجابية، مما ساهم في وقف إطلاق النار وعرقلة مخطط التهجير الذي كان مطروحاً في الفترة الماضية.