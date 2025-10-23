قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
توك شو

عماد الدين حسين: تهديد ترامب لإسرائيل بفقدانها دعم أمريكا حال أقدمت على ضم الضفة تحول إيجابي مهم

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
محمود محسن

 قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين, إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ضم الضفة الغربية "لن يحدث"، وأن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة إذا أقدمت على ذلك، يمثل تطوراً إيجابياً شديد الأهمية في الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية.

 وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي لؤي أباظة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الموقف يأتي بعد سلسلة من الجهود المصرية والعربية التي كان لها دور كبير في إحداث هذا التحول، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد تبنى في السابق مواقف سلبية تجاه الحقوق الفلسطينية، إلا أن تصريحاته الأخيرة تعكس تحولاً إيجابياً يجب الترحيب به ودعمه.

 وتابع، أن الموقف الأمريكي الأخير يثبت أن إسرائيل ما كانت لتجرؤ على اتخاذ مواقفها المتطرفة لولا الدعم الأمريكي، مؤكداً أن هذا التصريح يعكس مدى التأثير العربي حينما تتوحد الدول الفاعلة على رؤية استراتيجية واحدة. وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع قادة الدول العربية بالرئيس الأمريكي في نيويورك خلال الشهر الماضي كان له أثر واضح في هذا التحول، خاصة بعدما استخدمت الدول العربية أوراقها السياسية بصورة إيجابية، مما ساهم في وقف إطلاق النار وعرقلة مخطط التهجير الذي كان مطروحاً في الفترة الماضية. 

