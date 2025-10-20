عمادالدين حسين: ترامب مهتم بالأزمة السودانية لإثبات نجاحه في إيقاف حروب كثيرة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الاهتمام الأمريكي بالأزمة السودانية يعود بالأساس إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إثبات أنه تمكن من إيقاف حروب عديدة في أكثر من منطقة، سواء في غزة أو في أكثر من مكان.

وأضاف، حسين في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا استطاع ترامب أن يصل لوقف إطلاق النار ولو ليوم، فإنه سيستعمل ذلك في دعايته المستمرة بأنه أوقف الحروب".

وتابع: "ترامب سوف يستعمل ذلك طوال الفترة المقبلة، لتكرار ما تحدث عنه طوال الشهر الماضي، رهانا على جائزة نوبل الفترة المقبلة أو تلميعا لصورته، وبالتالي، فإن ما يريده على الأقل هو اللقطة الإعلامية، حتى إذا اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار سيقول أنا أوقفت هذه الحرب، كما فعل في العديد من النزاعات مثل الهند وباكستان، وفي غزة".

