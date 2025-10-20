قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ميسي يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميامي حتى 2027

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

يبدو أن مسيرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الملاعب لم تصل بعد إلى محطتها الأخيرة؛ إذ تشير تقارير صحفية من الولايات المتحدة إلى أن نجم إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتمديد عقده لعامين إضافيين مع النادي.

ووفقًا لموقع SPOX، نقلًا عن الصحفي فابريزيو رومانو، فإن المفاوضات بين ميسي وإدارة إنتر ميامي دخلت مراحل متقدمة، وسط رغبة مشتركة من الطرفين في مواصلة المشروع الرياضي الذي بدأ منذ انتقال النجم الأرجنتيني إلى الدوري الأمريكي قبل نحو عامين.

وقال رومانو في تصريحاته للموقع:"من المتوقع أن يبقى ليونيل ميسي في إنتر ميامي، والاتفاق الجديد بات قريبًا من التوقيع، حيث تُناقش حاليًا التفاصيل النهائية."

وأضاف الخبير الإيطالي أن قائد منتخب الأرجنتين، البالغ من العمر 38 عامًا، يركّز بشكل كامل على قيادة مشروع إنتر ميامي داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن التمديد الجديد سيستمر حتى نهاية عام 2027، ما يعني أن ميسي سيواصل اللعب حتى يبلغ الأربعين من عمره.

أداء مميز في الدوري الأمريكي

خلال الموسم الماضي، قدّم ميسي أرقامًا استثنائية في الدوري الأمريكي (MLS)، بعدما سجل 29 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة خلال 28 مباراة، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية (Playoffs)، حيث يواجه إنتر ميامي نظيره ناشفيل في أولى مواجهات سلسلة “Best of 3” يوم الجمعة المقبل.

فصل جديد في مسيرة ذهبية

انضم ميسي إلى إنتر ميامي في صيف 2023 بعد مسيرتين حافلتين مع برشلونة وباريس سان جيرمان، حيث فتح صفحة جديدة في الملاعب الأمريكية، في خطوة وُصفت بأنها فصل جديد في إرث اللاعب الذي توّج بـ8 كرات ذهبية.

ويأمل ميسي أن يقود إنتر ميامي لتحقيق أول لقب في تاريخه بالدوري الأمريكي، ليكون ختامًا مثاليًا لمسيرة أسطورية حافلة بالألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

وزير العدل وسفير دولة الإمارات

وزير العدل يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة

نشوب حريق بمصنع في السادات

5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق بمصنع بطاطس في المنوفية

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

