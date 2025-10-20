ميسي يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميامي حتى 2027

يبدو أن مسيرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الملاعب لم تصل بعد إلى محطتها الأخيرة؛ إذ تشير تقارير صحفية من الولايات المتحدة إلى أن نجم إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتمديد عقده لعامين إضافيين مع النادي.

ووفقًا لموقع SPOX، نقلًا عن الصحفي فابريزيو رومانو، فإن المفاوضات بين ميسي وإدارة إنتر ميامي دخلت مراحل متقدمة، وسط رغبة مشتركة من الطرفين في مواصلة المشروع الرياضي الذي بدأ منذ انتقال النجم الأرجنتيني إلى الدوري الأمريكي قبل نحو عامين.

وقال رومانو في تصريحاته للموقع:"من المتوقع أن يبقى ليونيل ميسي في إنتر ميامي، والاتفاق الجديد بات قريبًا من التوقيع، حيث تُناقش حاليًا التفاصيل النهائية."

وأضاف الخبير الإيطالي أن قائد منتخب الأرجنتين، البالغ من العمر 38 عامًا، يركّز بشكل كامل على قيادة مشروع إنتر ميامي داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن التمديد الجديد سيستمر حتى نهاية عام 2027، ما يعني أن ميسي سيواصل اللعب حتى يبلغ الأربعين من عمره.

أداء مميز في الدوري الأمريكي

خلال الموسم الماضي، قدّم ميسي أرقامًا استثنائية في الدوري الأمريكي (MLS)، بعدما سجل 29 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة خلال 28 مباراة، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية (Playoffs)، حيث يواجه إنتر ميامي نظيره ناشفيل في أولى مواجهات سلسلة “Best of 3” يوم الجمعة المقبل.

فصل جديد في مسيرة ذهبية

انضم ميسي إلى إنتر ميامي في صيف 2023 بعد مسيرتين حافلتين مع برشلونة وباريس سان جيرمان، حيث فتح صفحة جديدة في الملاعب الأمريكية، في خطوة وُصفت بأنها فصل جديد في إرث اللاعب الذي توّج بـ8 كرات ذهبية.

ويأمل ميسي أن يقود إنتر ميامي لتحقيق أول لقب في تاريخه بالدوري الأمريكي، ليكون ختامًا مثاليًا لمسيرة أسطورية حافلة بالألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.