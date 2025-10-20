قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
زيلينسكي: الضغط على روسيا مفتاح الحل في الحرب الأوكرانية
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد الغزاوي : تربيت داخل الأهلي .. وخدمة النادي شرف للجميع‏

محمد الغزاوي
محمد الغزاوي

أكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب انه سعيد للغاية باختياره ضمن القائمة وأنه على استعداد لخدمة النادي فى أى مكان سواء تواجد داخل مجلس الادارة أو من الخارج .

وقال الغزاوي : " فخور للغاية بتواجدي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات التي تجرى يوم 31 أكتوبر الجاري، وأتشرف بثقة ‏الجمعية العمومية منذ أن تواجدت في الفترة من 2004 الى 2009 مع الكابتن حسن حمدي، وكذلك تواجدي للمرة الثانية ضمن ‏قائمة الكابتن الخطيب.‏

وتابع عضو مجلس ادارة النادي الأهلي : " خدمة الأهلي شرف للجميع من أي موقع، وعلى الصعيد الشخصي أنا ولدت وتربيت داخل النادي وأعرف جيدا مبادئه وخدمة ‏الأعضاء تكون من أي موقع، ووجود الكابتن محمود الخطيب على رأس القائمة يمثل ثقل كبير المنظومة،وهو ما يمنح دوافع ‏كبيرة من أجل تقديم أفضل ما يمكن للأعضاء وللنادي ولجماهيره بشكل عام، ليستمر في الريادة وعلى القمة وأن يكون رقم 1 ‏دائما.‏

وأضاف الغزاوي : " الكابتن الخطيب يتحدث دائما عن الأهلي لا يجب أن يكون إلا في المرتبة الأولى دائما ونسعى للحصول من جديد على ثفة ‏الجمعية العمومية لنعمل على رد الجميل للأهلي.. الكابتن الخطيب اختار القائمة بناء على توجهات المرحلة القادمة التي سوف ‏يكون شعارها الاستثمار والتنمية، وتم تحقيق الكثير من المشروعات بالفترة الماضية، أبرزها ملف الاستاد الذي بدأ بخطوات ‏جادة على أرض الواقع وهو مشروع ضخم للغاية، وكذلك افتتاح فرع التجمع الخامس، ومازال هناك الكثير يمكن تقديمه للنادي.‏

وأوضح الغزاوي : " الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على زيادة موارد النادي المالية رغم تجاوز الميزانية حاجز الـ 8 مليار جنيه، في ظل ‏مصرروفات النادي الضخمة، وهو ما يستلزم حلول مبتكرة لضمان استمرار النادي في المقدمة بكل المجالات، لأن مجلس ‏الإدارة يعمل من أجل الأعضاء والجماهير في ظل شعبية النادي الكبيرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، كما يتم العمل من ‏اجل استمرار التفوق في كل الألعاب .. الأهلي لديه 17 لعبة بخلاف كرة القدم، وما تحتاجه من مقومات وتكنولوجيا متطورة كما ‏هو الحال في أكبر أندية العالم وهو رقم كبير ويحتاج للكثير من الجهد والتمويل.‏

وتابع : " جمهور الأهلي له حق علينا باستمرار ويتواجد خلف فرق النادي في كل مكان، ونعمل بشكل مستمر على إسعاده وتحقيق حلم ‏الاستاد الذي يتطلع الجميع لافتتاحه والكابتن الخطيب يراقب الخطة الزمنية لمشروع الاستاد بشكل دقيق، ويتواجد في موقع ‏العمل لمتابعة كافة الأمور.. نعمل على التطوير وتحقيق البطولات وزيادة الموارد المالية وضمان استمرار الأهلي في المقدمة.‏

ووجه الغزاوي رسالة قائلا : " الجمعية العمومية للنادي الأهلي واعية ودائما ما تضرب المثل والقدوة في الحضور والمشاركة بكثافة في رسم مستقبل النادي ‏سواء من خلال أعداد الحضور أو الإختيار الواعي لمن يمثلهم في مجلس الإدارة .. ثقتي كبيرة في حضور أعضاء الجمعية يوم ‏‏31 أكتوبر، لتأكيد مبادئ النادي.‏

