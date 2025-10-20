قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
زيلينسكي: الضغط على روسيا مفتاح الحل في الحرب الأوكرانية
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف عن أسباب تراجع منتخب الشباب.. تعرف عليها

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على سبب تراجع أداء منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "القصة مش أسامة نبيه القصة قلة المواهب،  مجاملات قطاعات الناشئين، واحتفاظ الأندية بلاعبيهم، ومنعهم من الإحتراف وقولا واحدا الأندية اهم من المنتخبات ده شعار الكل للأسف وفي الأخر لازم كبش فداء يشيل الليلة كلها".

ودع منتخب الشباب منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى تشيلي وسط أزمات تحيط بـ شباب الفراعنة بسبب تصريحات أسامة نبيه المدير الفني عن سبب الخروج من البطولة.

وخاض منتخب الشباب تحت قيادة أسامة نبيه 15 مباراة ما بين وديه ورسمية وحقق شباب الفراعنة الفوز في 5 مواجهات فقط وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وفي مونديال الشباب خسر منتخب الشباب مباراتين وحقق فوز وحيد بشق الأنفس أمام تشيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف والهدفين من ركلة ثابته سواء ركنية أو تسديدة عمر خضر من كرة ثابتة.

وعاد منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه للقاهرة بعد الوداع المؤسف في الأدوار الأولى في بطولة كأس العالم المقامة حالي في تشيلي ودون تحقيق أي إنجاز.

منتخب مصر للشباب خالد الغندور بطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

فريق البنك الأهلي

أشرف نصار: الأهلي لم يتفاوض معنا لضم عمرو الجزار واللاعب لن يرحل

معتز البطاوي

معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني من سيراميكا كليوباترا والمفاوضات توقفت

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا: لم نمنع القندوسي من الانتقال للزمالك واللاعب خارج حساباتنا

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد