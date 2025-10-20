خالد الغندور يكشف عن أسباب تراجع منتخب الشباب.. تعرف عليها

علق الإعلامي خالد الغندور، على سبب تراجع أداء منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "القصة مش أسامة نبيه القصة قلة المواهب، مجاملات قطاعات الناشئين، واحتفاظ الأندية بلاعبيهم، ومنعهم من الإحتراف وقولا واحدا الأندية اهم من المنتخبات ده شعار الكل للأسف وفي الأخر لازم كبش فداء يشيل الليلة كلها".

ودع منتخب الشباب منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى تشيلي وسط أزمات تحيط بـ شباب الفراعنة بسبب تصريحات أسامة نبيه المدير الفني عن سبب الخروج من البطولة.

وخاض منتخب الشباب تحت قيادة أسامة نبيه 15 مباراة ما بين وديه ورسمية وحقق شباب الفراعنة الفوز في 5 مواجهات فقط وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وفي مونديال الشباب خسر منتخب الشباب مباراتين وحقق فوز وحيد بشق الأنفس أمام تشيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف والهدفين من ركلة ثابته سواء ركنية أو تسديدة عمر خضر من كرة ثابتة.

وعاد منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه للقاهرة بعد الوداع المؤسف في الأدوار الأولى في بطولة كأس العالم المقامة حالي في تشيلي ودون تحقيق أي إنجاز.