قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: الضغط على روسيا مفتاح الحل في الحرب الأوكرانية
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل الحالة الصحية لـ إمام عاشور وموقفه من المشاركة في السوبر

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تفاصيل الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي، وموقفه من المشاركة في السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الجهاز الطبي للأهلي أكد إمام عاشور في حالة مطمئنة وهناك تحسن واستجابة جيدة وفق البرنامج المخصص له ولكن من الصعب لحاقه ببطولة السوبر المصري حتى الآن".

وأعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتي، اليوم الأحد، طرح تذاكر بطولة السوبر المصري، التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي، بمشاركة أربعة من أبرز الفرق المصرية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا.

وقالت الرابطة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن التذاكر أصبحت متاحة للجمهور، داعية عشاق كرة القدم إلى حضور مباريات البطولة المرتقبة والاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة وفعاليات مصاحبة.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا نصف النهائي يوم الخميس 6 نوفمبر، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما تجمع المباراة الثانية الأهلي وسيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 9 نوفمبر على استاد محمد بن زايد، فيما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه على استاد آل نهيان.

أحمد حسن إمام عاشور السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

موظف

انقطاع موظفو الحكومة لسبب عارض.. القانون يحدد المدة والضوابط

الحبس

الحبس سنة عقوبة فرض البلطجة على كل من لم يبلغ 18 سنة بالقانون

مخالفة مرورية

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة بالقانون

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد