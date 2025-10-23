هند الضاوي: إسرائيل ستنهار إذا أوقفت أمريكا دعمها ونتنياهو سينهي تاريخها القصير

أكدت الاعلامية هند الضاوي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل شريان الحياة لإسرائيل، موضحة أنه في حال قررت واشنطن وقف دعمها لتل أبيب فستنتهي إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، خاصة بعد السياسات المتطرفة التي تتبناها حكومتها الحالية.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المتضرر الأول من وقف الحرب، إذ يسعى لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية من خلال افتعال أزمات مع حركة حماس، في محاولة لتصويرها أمام الإدارة الأمريكية كعقبة أمام أي خطة للسلام.

وأضافت هند الضاوي، أن قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ونتنياهو، قد قضوا على ما تبقى من تاريخ إسرائيل القصير في الشرق الأوسط، مشددة على أن مشروع ضم الضفة الغربية يعكس عقلية لا تعرف سوى العنف والقتال إلى ما لا نهاية، متابعة: "إسرائيل اليوم تتحدى العالم بأسره، بما في ذلك أمريكا التي صنعتها، مؤكدة أن الولايات المتحدة هي المتضرر الرئيسي من استمرار سياسات إسرائيل.