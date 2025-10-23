هند الضاوي: إشراف بوتين على مناورة نووية مؤشر على تصعيد خطير يهدد العالم

حذّرت الاعلامية هند الضاوي، من خطورة التطورات الأخيرة في المشهد الدولي، مؤكدة أن إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مناورة نووية يأتي كإشارة واضحة إلى أن العالم مقبل على مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الخطير.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هذه الخطوة الروسية تأتي بعد أسبوع واحد فقط من مناورات نووية أجراها حلف الناتو، ما يعكس حالة من التوتر المتصاعد بين موسكو والغرب، مشيرة إلى أن اندلاع أي مواجهة مباشرة بين الجانبين قد يؤدي إلى حرب مدمّرة تهدد استقرار العالم بأسره.

وأضافت هند الضاوي، أن روسيا لا تُعدّ عدوًا في الأجندة الداخلية للولايات المتحدة بقدر ما تمثل الخصم الرئيسي لأوروبا، التي ترى في التمدد الروسي، سواء في مناطقها الحيوية أو في الشرق الأوسط، خطرًا مباشرًا على أمنها القومي، قائلة: بوتين يختلف عن ستالين في تعامله مع الغرب.