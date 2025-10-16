قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد أول قطار فيلارو فائق السرعة.. والرئيس السيسي يتفقده بمعرض النقل أول نوفمبر| صور
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
هند الضاوي: الاقتتال بين حماس ومليشيات بعد وقف إطلاق النار يهدد مستقبل غزة

هند الضاوي
هند الضاوي
محمود محسن

قالت الاعلامية هند الضاوي، إن وقفةٍ مأساوية بدأت بعد إعلان وقف إطلاق النار، عندما اندلع اقتتال بين بعض المليشيات وحركة حماس أدى إلى سقوط قتلى بكثرة، مؤكدة أن جذور هذا العنف تمتد لسنوات الحرب الماضية.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن عمليات الاعتقال التي نفذتها حماس بعد انتهاء الحرب طالت مواطنين بتهم الخيانة العظمى، وأن هناك روايات تربط بعض حالات استهداف عائلات في غزة بتهم تعاون أفراد منها مع إسرائيل، وأضافت أن الاقتتال الداخلي مرتبط بالفترة الطويلة من الحرب وما خلفته من أحقاد واشتباكات مسلحة.

وحذرت هند الضاوي، من أن استمرار هذا الاقتتال أثار حفيظة دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مسؤولية إدارة قطاع غزة أمام القانون الدولي تغيرت، وأن فقدان الحاضنة الأمنية والإدارية للقطاع قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، وقالت إن "وصولنا إلى مرحلة الاقتتال الداخلي من شأنه أن يمكّن إسرائيل من تحقيق أهداف عديدة دون الحاجة إلى تدخل الجيش بشكل مباشر".

هند الضاوي إطلاق النار قتلى الحرب

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

