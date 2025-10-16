هند الضاوي: الاقتتال بين حماس ومليشيات بعد وقف إطلاق النار يهدد مستقبل غزة

قالت الاعلامية هند الضاوي، إن وقفةٍ مأساوية بدأت بعد إعلان وقف إطلاق النار، عندما اندلع اقتتال بين بعض المليشيات وحركة حماس أدى إلى سقوط قتلى بكثرة، مؤكدة أن جذور هذا العنف تمتد لسنوات الحرب الماضية.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن عمليات الاعتقال التي نفذتها حماس بعد انتهاء الحرب طالت مواطنين بتهم الخيانة العظمى، وأن هناك روايات تربط بعض حالات استهداف عائلات في غزة بتهم تعاون أفراد منها مع إسرائيل، وأضافت أن الاقتتال الداخلي مرتبط بالفترة الطويلة من الحرب وما خلفته من أحقاد واشتباكات مسلحة.

وحذرت هند الضاوي، من أن استمرار هذا الاقتتال أثار حفيظة دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مسؤولية إدارة قطاع غزة أمام القانون الدولي تغيرت، وأن فقدان الحاضنة الأمنية والإدارية للقطاع قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، وقالت إن "وصولنا إلى مرحلة الاقتتال الداخلي من شأنه أن يمكّن إسرائيل من تحقيق أهداف عديدة دون الحاجة إلى تدخل الجيش بشكل مباشر".