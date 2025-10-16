هند الضاوي: ترامب يسعى لتوريط غزة في اقتتال داخلي لفرض الأجندة الإسرائيلية

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اقتتال حركة حماس وبعض العصابات في غزة تؤكد أن ما يحدث ليس صدفة، مشددة على أن ترامب يسعى لتوريط القطاع في حرب داخلية تتيح لإسرائيل أو الولايات المتحدة فرض أجندتهما السياسية بالكامل.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن "أحمق من يصدق أن ترامب يريد خيرًا لغزة"، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي هو إشعال فتنة داخلية تُضعف الجبهة الفلسطينية وتُمكّن القوى الخارجية من التحكم في مصير القطاع، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية الوصول إلى حالة من الهدوء والبحث عن مستقبل لغزة بعيد عن السلاح والعنف، مع ضرورة عرض الرسالة الفلسطينية للعالم بطريقة متزنة وواضحة.

وأوضحت هند الضاوي، أن هناك حديثًا داخل إسرائيل عن نية استئناف الحرب على غزة، معتبرة أن ما يجري من اقتتال داخلي يعزز الرواية الإسرائيلية التي تزعم أن "حماس لا تُواجه إلا بالدم والنار".