هند الضاوي: نتنياهو فاسد وترامب فضحه أمام العالم والكنيست

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف خلال كلمته في الكنسيت الإسرائيلي، عن جانب جديد من قضايا الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن ترامب طالب رئيس إسرائيل بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد المتهم فيها، ووصفته الضاوي بأنه دليل واضح على تورط نتنياهو في ملفات فساد كبيرة ومعروفة داخل إسرائيل.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترامب قال بشكل مفاجئ إن لا أحد يهتم بقضايا "الشامبانيا والسيجار"، في إشارة إلى إحدى القضايا التي يُحاكم فيها نتنياهو بتهمة تلقي رشاوى على شكل هدايا فاخرة من رجال أعمال، من بينها سيجار فاخر وزجاجات شامبانيا باهظة الثمن، لافتة إلى أن هذا التصريح العلني من ترامب يمثل فضيحة مدوية أمام الكنيست والعالم.

وأوضحت هند الضاوي، أن الإعلام الإسرائيلي كان يروّج بأن نتنياهو يطيل أمد الحرب في غزة خوفًا من المحاكمة، مؤكدة أن هذه المزاعم تكشف طبيعة الفساد المستشري داخل إسرائيل، وأن الداخل الإسرائيلي يعيش حالة من العبث السياسي بعيدًا عن أي مظاهر للديمقراطية الحقيقية.

وتابعت: نتنياهو أحد المفسدين في الأرض، وقضايا الفساد تلاحقه أينما ذهب"، مشيرة إلى أن اعتراف ترامب العلني بهذا الأمر يعد إدانة سياسية وأخلاقية غير مسبوقة لنتنياهو أمام المجتمع الدولي.