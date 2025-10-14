قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ البحيرة تتفقد عدد من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بجولة ميدانية بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تفقدت المحافظ وحدة طب الأسرة بالأبعادية، حيث تابعت أقسام المركز والخدمات الصحية المقدمة به، والذي يضم:
مكتب خدمة الرعاية الأساسية و عيادات طب الأسرة و عيادة الأطفال و عيادة أمراض النساء و السونار و الأسنان – تنظيم الأسرة و متابعة الحمل، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والأشعة ومكتب الصحة ومعملي الدم والطفيليات والصيدلية، فضلًا عن عدد من العيادات المتخصصة.

من الجدير بالذكر أن مركز طب الأسرة بالأبعادية يُعد أحد المشروعات النموذجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 1680 م²، والذي تم تطويره وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن سلسلة المشروعات الخدمية الكبرى التي تُعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وخلال جولتها، التقت المحافظ بعدد من المواطنين والمترددين على مركز طب الأسرة، واستمتعت إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، موجهة بسرعة تلافي أي ملاحظات والعمل على تيسير حصول المواطنين على الخدمة بسهولة ويسر.

ثم واصلت الدكتورة جاكلين عازر جولتها بالقرية، حيث تفقدت مركز شباب الأبعادية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والذي يقدم خدمات البريد والسجل المدني والشهر العقاري، إلى جانب خدمات التراخيص والتصالح التي تُقدمها الوحدة المحلية.

وأكدت المحافظ أن تحقيق رضا المواطنين يمثل أولوية قصوى، مشددة على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتحسين بيئة العمل داخل المراكز التكنولوجية لتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين.

البحيرة محافظة البحيرة صحة البحيرة قوافل طبية الإبعادية

