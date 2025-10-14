محافظ البحيرة تتفقد عدد من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بجولة ميدانية بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تفقدت المحافظ وحدة طب الأسرة بالأبعادية، حيث تابعت أقسام المركز والخدمات الصحية المقدمة به، والذي يضم:

مكتب خدمة الرعاية الأساسية و عيادات طب الأسرة و عيادة الأطفال و عيادة أمراض النساء و السونار و الأسنان – تنظيم الأسرة و متابعة الحمل، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والأشعة ومكتب الصحة ومعملي الدم والطفيليات والصيدلية، فضلًا عن عدد من العيادات المتخصصة.

من الجدير بالذكر أن مركز طب الأسرة بالأبعادية يُعد أحد المشروعات النموذجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 1680 م²، والذي تم تطويره وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن سلسلة المشروعات الخدمية الكبرى التي تُعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وخلال جولتها، التقت المحافظ بعدد من المواطنين والمترددين على مركز طب الأسرة، واستمتعت إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، موجهة بسرعة تلافي أي ملاحظات والعمل على تيسير حصول المواطنين على الخدمة بسهولة ويسر.

ثم واصلت الدكتورة جاكلين عازر جولتها بالقرية، حيث تفقدت مركز شباب الأبعادية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والذي يقدم خدمات البريد والسجل المدني والشهر العقاري، إلى جانب خدمات التراخيص والتصالح التي تُقدمها الوحدة المحلية.

وأكدت المحافظ أن تحقيق رضا المواطنين يمثل أولوية قصوى، مشددة على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتحسين بيئة العمل داخل المراكز التكنولوجية لتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين.