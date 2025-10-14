قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
رئيس التحرير
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تموين البحيرة: ضبط 8746 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد رجب هدية، وبالتنسيق مع مباحث التموين، بتنفيذ حملة مكثفة بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 8746 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن، وكمية من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لطرح سلع منتهية الصلاحية بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

البحيرة تموين البحيرة مركز إيتاى البارود منتهية الصلاحية

