تموين البحيرة: ضبط 8746 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد رجب هدية، وبالتنسيق مع مباحث التموين، بتنفيذ حملة مكثفة بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 8746 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن، وكمية من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لطرح سلع منتهية الصلاحية بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.