وزير الخارجية الألماني يلغي زيارته إلى الصين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة إلغاء زيارة وزير الخارجية يوهان فادفول إلى الصين، والتي كانت مقررة يوم الأحد.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي دوري: "نؤجل الزيارة إلى وقت لاحق"، مضيفةً أن ألمانيا تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة.

وأضافت أنه تعذر أيضًا ترتيب اجتماعات كافية للرحلة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وامتنعت المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عن تحديد الدولة التي ألغت الزيارة، مضيفةً أن ألمانيا تأسف لهذا التطور، لا سيما بالنظر إلى أهمية الصين كدولة "لا مثيل لها في التأثير على روسيا في حربها ضد أوكرانيا".