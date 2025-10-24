هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا

أفاد مصدران في قطاع النفط لوكالة رويترز اليوم الجمعة أن رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا، مصفاة ريازان الواقعة جنوب شرق موسكو، أوقفت وحدة تكرير الخام الأولية يوم الأربعاء إثر هجوم بطائرة مُسيّرة أوكرانية.

صعّدت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا في ظل تعثر محادثات السلام التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت السلطات المحلية بأن مثل هذه الهجمات كانت سببًا في نقص وقود السيارات في عدة مناطق في روسيا.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية يوم الخميس أن قوات كييف قصفت مصفاة ريازان النفطية.

وأفادت مصادر في قطاع النفط في روسيا لرويترز أن وحدة المعالجة CDU-4 توقفت عن العمل بشكل عاجل يوم الخميس بعد أن اشتعلت فيها النيران إثر هجوم بطائرة مُسيّرة.

وتبلغ طاقة الوحدة 4 ملايين طن متري سنويًا، أو 80 ألف برميل يوميًا، وهو ما يُمثل حوالي ربع الطاقة الإجمالية للمصفاة.

لم تستجب شركة روسنفت النفطية، المالكة للمصفاة، لطلب التعليق.

وأفادت المصادر بأن المصفاة لا تزال تُعالج النفط، ولكن بكميات أقل.

وأضاف أحد المصادر أن بعض الوحدات المجاورة توقفت أيضًا، بما في ذلك وحدة إصلاح، ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت الغاز الفراغي، ووحدة تكسير حفاز.

في عام 2024، عالجت المصفاة 13.1 مليون طن من النفط الخام، مُنتجةً 2.3 مليون طن من البنزين، و3.4 مليون طن من الديزل، و4.2 مليون طن من زيت الوقود.