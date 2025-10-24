قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي: الأونروا لن تتمكن من لعب دور في قطاع غزة
بسبب تصريحاته ضد القلعة البيضاء.. أول تعليق من أسامة حسني على شكوى نادي الزمالك
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة

كيريل دميترييف
كيريل دميترييف
فرناس حفظي

أفادت وكالة الأنباء الروسية (ريا) أن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يزور الولايات المتحدة. 

وكانت الوكالة قد ذكرت سابقًا أن بوتين تحدث مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع فقط من 17% إلى 16.5% على أساس سنوي.

وحسب وسائل إعلام روسية؛ أبقى البنك المركزي الروسي على إشارة محايدة بشأن سعر الفائدة. وستعتمد القارات على استدامة تباطؤ التضخم وديناميكيات توقعات التضخم.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان : بلغ معدل التضخم السنوي في روسيا اعتبارا من 20 أكتوبر 8.2% ومن المتوقع أن يتراوح بين 6.5% و7% بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف البنك المركزي الروسي: تظل توقعات التضخم في روسيا مرتفعة، وهو ما قد يعوق تباطؤ التضخم بشكل مستدام.

وزاد: من المتوقع أن يرتفع الضغط التضخمي في روسيا مؤقتا أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026 بما في ذلك بسبب تعديلات الأسعار بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة القادمة.

وختم البنك المركزي بيانه قائلا : الانحراف التصاعدي للاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن آخذ في التناقص.

صندوق الاستثمار المباشر الروسي للرئيس الروسي الولايات المتحدة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

