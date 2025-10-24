مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة

أفادت وكالة الأنباء الروسية (ريا) أن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يزور الولايات المتحدة.

وكانت الوكالة قد ذكرت سابقًا أن بوتين تحدث مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع فقط من 17% إلى 16.5% على أساس سنوي.

وحسب وسائل إعلام روسية؛ أبقى البنك المركزي الروسي على إشارة محايدة بشأن سعر الفائدة. وستعتمد القارات على استدامة تباطؤ التضخم وديناميكيات توقعات التضخم.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان : بلغ معدل التضخم السنوي في روسيا اعتبارا من 20 أكتوبر 8.2% ومن المتوقع أن يتراوح بين 6.5% و7% بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف البنك المركزي الروسي: تظل توقعات التضخم في روسيا مرتفعة، وهو ما قد يعوق تباطؤ التضخم بشكل مستدام.

وزاد: من المتوقع أن يرتفع الضغط التضخمي في روسيا مؤقتا أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026 بما في ذلك بسبب تعديلات الأسعار بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة القادمة.

وختم البنك المركزي بيانه قائلا : الانحراف التصاعدي للاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن آخذ في التناقص.